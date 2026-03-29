X!

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

Foto: Priit Mürk/ERR
Prahas toimunud iluuisutamise MM-il üksiksõidus kuuenda koha saavutanud Aleksandr Selevko esitas galaetendusel Colin Jamesi "Why'd You Lie" saatel oma bluusilikku kava.

Lühikavas kolmanda koha ja ajaloolise väikese medali teeninud Selevko kukkus paraku vabakava alguses, kuid kogus end suurepäraselt ja parandas endale kuuluvat Eesti rekordit. Kokkuvõttes viis ta rahvusrekordi 270,42 punkti peale ning saavutas MM-il ajaloolise kuuenda koha.

Selle tulemusega sai Selevko ka galaetendusele, aga naiste seas seitsmenda koha saavutanud Niina Petrõkina kutset ei saanud ehk seekord ühtki meest ei ohverdatud.

