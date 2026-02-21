X!

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

OM2026
Foto: SCANPIX/AP
OM2026

Viimasel kahel hooajal Euroopa meistriks tulnud ja Milano Cortina olümpial seitsmenda koha saavutanud Niina Petrõkina ja teised iluuisutähed käisid laupäeval veel korra jääl võistluste lõppu tähistaval galaetendusel.

21-aastane Petrõkina osales olümpiamängudel esmakordselt ja läks vabakavale vastu kümnendalt kohalt. Kahekordne Euroopa meister esitas otsustaval päeval võrratu vabakava ja saavutas oma olümpiadebüüdil kokkuvõttes seitsmenda koha.

Petrõkina sai laupäeva õhtul toimunud traditsioonilisel galaetendusel publikule esitada erilise tangokava. Sama kava esitas ta ka EM-il, aga lühikese ajaga oli vaja leida kolm meesiluuisutajat. "Ideid on, pean täna läbirääkimisi pidama hakkama. [Laupäeval] õhtul näete, kes valituks osutusid," ütles Petrõkina salapäraselt ERR-ile.

Viimast korda Milanos jääle astunud Petrõkina "ohvriteks" langesid laupäeval kahekordne maailmameister Ilia Malinin, Lõuna-Korea iluuisutäht Cha Jun-hwan ja jäätantsija Tim Dieck.

Toimetaja: ERR Sport

