Wirtz kerkis Šveitsi vastu Saksamaa koondise kangelaseks

David Raum ja Florian Wirtz Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Saksamaa ja Šveitsi jalgpallikoondised pidasid reede õhtul Baselis sõpruskohtumise, milles löödi kokku seitse väravat. Holland teenis Norra üle võidu, Uruguayl õnnestus üleminutitel Inglismaaga viigistada.

Võõrustaja Šveits läks kohtumist juhtima 17. minutil, mil Dan Ndoye jala valgeks sai, aga Saksamaa kaitsja Jonathan Tah vastas üheksa minutit hiljem viigiväravaga. Šveitslased läksid 41. minutil Breel Embolo tabamusest taaskord juhtima, aga poolajapausile mindi ikkagi viigiseisul, sest üleminutitel realiseeris Serge Gnabry Florian Wirtzi söödu.

Teisel poolajal pöörati rollid ümber ning esimesena läks juhtima Saksamaa, kui Wirtz paigutas tsenderduse asemel palli vasakult äärelt tagumisse ristnurka. Võõrustaja ei jäänud ka ise vastust võlgu ning 79. minutil tõi Joel Monteiro tabloole taas viigiseisu.

Kohtumise otsustas lõpuks ikkagi ära Liverpoolis mängiv Wirtz, kes saatis 85. minutil palli samasse ristnurka ning vormistas sakslastele sõprusmängus 4:3 võidu.

Amsterdamis Norrat võõrustanud Hollandi koondis jäi 24. minutil Andreas Schjelderupi väravast kaotusseisu, aga Liverpooli kapten Virgil van Dijk viigistas 35. minutil seisu ja Tijjani Reijnders saatis võõrustaja 51. minutil lõplikult juhtima.

Inglismaa ja Uruguay mängisid pidasid kuulsal Wembley staadionil maha tasavägise heitluse, mille esimese väravaga sai 81. minutil hakkama esmakordselt pärast 2022. aasta MM-i Inglismaa koosseisu naasnud Ben White. Inglased kodumurul siiski võitu tähistada ei saanud, sest neljandal üleminutil anti külalistele penalti, mille realiseeris Federico Valverde.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:46

U-19 jalgpallikoondis kaotas viimase sekundi tabamusest Soomele

15:09

Wirtz kerkis Šveitsi vastu Saksamaa koondise kangelaseks

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:05

Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

27.03

VIDEO | Tammik lõi debüüdil värava, Eesti võitis penaltiseeria

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

27.03

Henn meenutas vabatahtlikuametit: käisin Pogbale tosse ostmas!

27.03

Iraan ei luba oma spordivõistkondi vaenulikesse riikidesse

27.03

Boliivia ja Jamaica MM-lootused jäid ellu

sport.err.ee uudised

15:46

U-19 jalgpallikoondis kaotas viimase sekundi tabamusest Soomele

15:09

Wirtz kerkis Šveitsi vastu Saksamaa koondise kangelaseks

14:35

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

13:37

Sloveeniga heidelnud Priit Sei teenis Itaalias esikoha

13:15

VAATA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt Uuendatud

13:01

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

12:52

Lehis alistas MK-etapi veerandfinaalis Pariisi olümpiapronksi Uuendatud

12:32

Sinner alistas Zverevi seitsmendat korda järjest, finaalis ootab Lehecka

11:59

Hermeti tõhus viskekontsert ei päästnud Dijoni kaotusest

11:30

TÄNA OTSE | Prantsuse jäätantsijad jahivad kolmandat tiitlivõistluste kulda

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

10:49

James tegi koos pojaga ajalugu, Jokic kogus taas kolmikduubli

10:40

USA politsei pidas Tiger Woodsi kinni joobes juhtimise pärast

09:53

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

09:24

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

08:57

Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

08:05

Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

27.03

Golfilegend Woods seadis jälle autoroolis elusid ohtu

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

loetumad

27.03

Petrõkina tõusis vabakavaga seitsmendaks, Sakamoto jättis hüvasti kuldselt Uuendatud

27.03

Eesti jalgpallikoondis vajas Keenia alistamiseks penaltiseeriat Uuendatud

13:15

VAATA OTSE | Selevko läheb MM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt Uuendatud

27.03

VIDEO | Petrõkina tegi vabakavaga taas Eesti iluuisuajalugu

06:50

Gerd Kanter: spordis peab noor ise tahtma tippu jõuda

27.03

Olümpiavõitjad olid parimad ka MM-i rütmitantsus Uuendatud

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha

12:52

Lehis alistas MK-etapi veerandfinaalis Pariisi olümpiapronksi Uuendatud

11:00

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

26.03

VIDEO | Aleksandr Selevko sooritas MM-il veatu lühikava

