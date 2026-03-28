Wirtz kerkis Šveitsi vastu Saksamaa koondise kangelaseks

Võõrustaja Šveits läks kohtumist juhtima 17. minutil, mil Dan Ndoye jala valgeks sai, aga Saksamaa kaitsja Jonathan Tah vastas üheksa minutit hiljem viigiväravaga. Šveitslased läksid 41. minutil Breel Embolo tabamusest taaskord juhtima, aga poolajapausile mindi ikkagi viigiseisul, sest üleminutitel realiseeris Serge Gnabry Florian Wirtzi söödu.

Teisel poolajal pöörati rollid ümber ning esimesena läks juhtima Saksamaa, kui Wirtz paigutas tsenderduse asemel palli vasakult äärelt tagumisse ristnurka. Võõrustaja ei jäänud ka ise vastust võlgu ning 79. minutil tõi Joel Monteiro tabloole taas viigiseisu.

Kohtumise otsustas lõpuks ikkagi ära Liverpoolis mängiv Wirtz, kes saatis 85. minutil palli samasse ristnurka ning vormistas sakslastele sõprusmängus 4:3 võidu.

Amsterdamis Norrat võõrustanud Hollandi koondis jäi 24. minutil Andreas Schjelderupi väravast kaotusseisu, aga Liverpooli kapten Virgil van Dijk viigistas 35. minutil seisu ja Tijjani Reijnders saatis võõrustaja 51. minutil lõplikult juhtima.

Inglismaa ja Uruguay mängisid pidasid kuulsal Wembley staadionil maha tasavägise heitluse, mille esimese väravaga sai 81. minutil hakkama esmakordselt pärast 2022. aasta MM-i Inglismaa koosseisu naasnud Ben White. Inglased kodumurul siiski võitu tähistada ei saanud, sest neljandal üleminutil anti külalistele penalti, mille realiseeris Federico Valverde.