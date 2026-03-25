VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

Iluuisutamise maailmameistrivõistlustel Prahas hoiab Niina Petrõkina naiste üksiksõidus lühikava järel 11. kohta.

Kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina kogus oma kolmapäevase lühikava eest 67,29 punkti, mis annab talle vabakavaks 11. positsiooni. Teine võistlustules olnud Eesti iluuisutaja Nataly Langerbaur nihutas oma isiklikku rekordit, kui kogus 56,56 punkti ning pääses paremuselt 21. tulemusega samuti vabakava esitama.

"Ma ei ole tänase sõidu üle muidugi väga rõõmus, sest ma tean, kuidas ma tegelikult võiksin sõita," kommenteeris Petrõkina Eesti iluuisuliidule. "Hooaja viimasel võistlusel on alati raske ja tundsin täna, kui raske see oli. Mul on hea meel, et tegin kõik elemendid, aga hüpete kombinatsioon ei tulnud kõige paremini välja. Võistlesin küll lõpuni, nagu ka treener mulle ütles, et tuleb teha."

"Hüpete kombinatsiooni esimesel hüppel ei maandunud ta hästi, teise hüppe tegemiseks ei olnud enam piisavalt hoogu ning sealt tuli viga," analüüsis oma hoolealuse esitust treener Svetlana Varnavskaja. "Kuid on hea, et ta selle siiski ära tegi, palju halvem oleks, kui kukud või üldse ei tee. Kokkuvõttes on Niina siiski tubli, arvestades pikka hooaega ja OM-i väsimust."

