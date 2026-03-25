Lilender: Niina on supertubli, aga väsimus pikast hooajast paistis välja

Foto: Renna Unt/Eesti Uisuliit
Iluuisueksperdi Liina-Grete Lilenderi sõnul oli kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkina MM-i lühikavas näha väsimuse märke.

Petrõkina kogus oma kolmapäevase lühikava eest 67,29 punkti, mis annab talle vabakavaks 11. positsiooni. "Minule jäi selline mulje, et ta tahtis teha väga head tulemust, emotsionaalselt oli valmis, aga oli näha, et ta on füüsiliselt väsinud," kommenteeris Lilender Vikerraadiole.

"Tal on pikk hooaeg selja taga, olümpiavõistlus on jätnud oma jälje. Tavaliselt ei ole iga hooaeg kolm tiitlivõistlust, selles mõttes oli ta supertubli, emotsioon oli õige, aga väsimus paistis välja," tõdes Lilender Petrõkina esitust kokku võttes.

Teine võistlustules olnud Eesti iluuisutaja Nataly Langerbaur nihutas 0,35 punktiga oma ISU võistluste isiklikku rekordit, kui kogus 56,56 punkti ning pääseb 21. naisena samuti vabakava esitama. "Nataly tegi enda kohta kõik ära, mida oskas; näitas õigel ajal oma taset," kiitis Lilender.

Lühikava järel on esikohal kolmekordne üksiksõidu maailmameister, Praha MM-i järel karjääri lõpetav Kaori Sakamoto, kes sai kohtunikelt 79,31 punkti. Mullune MM-pronks Mone Chiba viis oma tippmargi 78,45 punkti peale ja on teisel kohal, jaapanlannade selja taga olevad ameeriklannad Amber Glenn (72,65) ja Isabeau Levito (72,16) kaotavad juba enam kui viie punktiga.

"See ei ole üllatav, sest Jaapani koolkond on väga-väga tugev. Mitte ainult tehniliselt, nende hüpped on pool väljakut pikad, mis annavad kõvasti kvaliteediplusse juurde; sõiduoskused ja kiirused on samamoodi teistega võrreldes üle," sõnas Lilender.

MM-il ei osale olümpiavõitja ning mullu Bostonis maailmameistriks kroonitud Alysa Liu, ent Lilenderi sõnul see taset ei pisenda. "Puudu on ainult üks suurfavoriit, aga üleüldiselt on teised kohal ehk see võistlus on väga tugeva kvaliteediga," sõnas Lilender, kes ootab vabakavast enim Sakamoto esitust: "ta läheb, lihtsalt naudib ja teeb selle asja ära, vaatame, kuidas ameeriklased järele võtavad!"

Toimetaja: Anders Nõmm

