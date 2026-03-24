Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

Tartu Bigbanki peatreener Andrei Ojamets ütles, et tahab näha otsustavatel hetkedel vähem eksimusi. "Loodan, et teatud momentidel teeme oma asjad paremini ära. Kindlasti ei olnud geimi lõppudes tehtud servivead meie poolt see, mida tahaks näha ja ka rünnakul mingitel hetkedel on toimunud ärakukkumisi ja vastane sai hoo üles," sõnas treener.

"Samas tuleb vastast tunnustada – nad mängisid kaitses väga hästi. Nüüd loevad väikesed asjad, kui neid õigel ajal ja hästi teha, siis toovad need tulemusi, sest numbriliselt on mängud olnud hästi võrdsed. Diagonaalründajal polnud viimati ka parim päev ja sealt saame kindlasti juurde panna."

"Mingit meeleolulangust meil pole, seeria on viigis. Aga kindlasti jääb iga mänguga taganemisruumi vähemaks, iga mängu hind kasvab ja sellega kasvavad ka pinged suuremaks," lisas Ojamets.

Selver x TalTechi juhendaja Avo Keel toonitas esmalt vaimse poole tähtsust. "Kui mõlemad meeskonnad suudavad end mentaalselt sundida pingutama, siis pole põhjust arvata, et järgmised mängud tulevad lihtsamad. Rebenemine toimub sel hetkel, kui keegi psühholoogiliselt murdub," sõnas Keel.

"Plusspoolel on meil see, et oleme kevadeks saanud end heasse füüsilisse seisu. Ka pingil on tegelikult rohkem abi olemas, aga olen ise lasknud mingid hetked seda kasutada mööda, tegelikult võiks rohkem vahetusi kasutada."

Neljas mäng peetakse 28. märtsil kell 17 TalTechi spordihoones ja vajadusel viies 31. märtsil kell 19 Tartus. Teises poolfinaalis on vastamisi Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus, kolme võiduni kestva seeria esimesed kaks kohtumist on läinud Pärnule.