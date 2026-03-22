Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne

Eesti iluuisutaja Niina Petrõkina valmistub algaval nädalal toimuvatel maailmameistrivõistlusteks, mis on ühtlasi hooaja lõpuüritus. Pärast edukat EM-i ja olümpiat tuleb end veel korra kokku võtta, sõnas ta intervjuus ERR-ile.

Millises vormis oled?

Olen heas vormis nagu alati. Lihtsalt praegu peab end rohkem kontrollima, sest hooaja lõpus annab keha tunda. Kõik hakkab vaikselt valutama. Aga see on normaalne. Seepärast on viimased võistlused kõige raskemad. Nüüd saan aru, et pärast olümpiamänge läks energia kuhugi ära. Kadus. Alguses mõtleme, et olümpiamängud võistlused nagu alati, aga millegipärast võtavad seda energiat rohkem ära.

Kuidas oled teravuse kätte saanud? Tahtsid ka, et kiirust oleks rohkem. Täna trennis paistis, et kiirust on rohkem.

On või? Siis on hea! Töötasime Alina ja Svetlanaga [koreograaf Alina Boyko ja treener Svetlana Varnavskaja - ERR]. Proovisime juba esimesel päeval, kui tulin tagasi, iga samm natuke tugevamini teha. Alguses oli raske, hüpped ei tulnud sellise kiirusega välja, sest ma hakkan lendama valepidi. Praegu ma ei võta väga suurt kiirust, sest kui hakkan lendama, siis ei saa kõiki hüppeid ja piruette kontrollida. Selline keskmine, aga natuke suurem kui oli enne.

Piruettide puhul on seda kohe näha.

Jaa, piruettidega ka töötasin. Ainult painutuspirueti peal ei saanud töötada, sest selg andis natuke tunda. Käisin kiropraktiku juures, pandi seal kõik tagasi ja nüüd on palju parem.

Kas selg veel annab tunda või on okei?

Alati annab tunda. Ma olen selline inimene, kes ei saa ühe koha peal kaua istuda, seista. Ainult lamada ja trenni teha! Siis ta ei anna tunda, aga kui lihtsalt istun sirge seljaga, siis on päris valus.

Tuleb veel viimased jõuvarud kokku võtta ja hea võistlus teha.

Just!

Kuidas jalg on lubanud treenida?

Olümpiamängude ajal oli kõik korras, isegi ei andnud tunda. Praegu - ma juba ütlesin - hooaja lõpp, ikkagi hakkab mõnikord valutama. Kui teen liiga palju hüppeid, siis tunnen, et peab tegema pausi. Siis homme ei saa üldse hüpata.

Oled proovinud oma vormi üles saada nii nagu keha on lubanud ja väikseid nüansse lisada. See on see kogupakett?

Just, ma natuke ka vahetasin mõned liigutused vabakavas. Vaatasin kõik videod ära ja mõtlesin, et mõned kohad mulle väga ei meeldi. Praegu, kui tuleb viimane võistlus, tahaks näidata ilusat kava, pärast neid läbi vaadata ja mõelda, et see oli hea mõte - vahetada need liigutused. Väiksed pisinüansid. Ma ei tea isegi, kas keegi neid märkab, aga ma ise märkan. See on kõige tähtsam!

Mis on sinu jaoks veel oluline? Mis on viimases võistluses veel tõestada?

Tahan lihtsalt lõpetada selle hooaja hea punktiga. Nagu alati. Teha kõike, mida oskan. Nagu nägin olümpiamängudel, et vaatamata sellele, kui hästi sõidad, ikka kohtunikud panevad nii nagu nad panevad.

Kui võrdled oma vormi EM-i ja olümpiaga, siis kuidas see on? Kas on kuidagi võrreldav?

Ma ei saa öelda, et on kindlam, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda.

Ma mõtlen üldfüüsilist olekut, enesekindlust, treenitust, läbisõitu, uusi asju, mis on kinnitunud.

Terve hooaeg teen ühte ja sama kava. Olid alguses teised plaanid, aga kuna oli trauma, siis plaanid muutusid ja võib-olla lükkame neid järgmiseks hooajaks. Praegu teen seda, mida teen ja oskan. Midagi raske ei ole. Lihtsalt jälle peab end kokku võtma ja näitama head sõitu.

Kas selle kõige kõrvalt oled juba jõudnud tegeleda ka järgmise hooaja mõtetega?

Ma vaikselt valin endale muusikat järgmiseks hooajaks. Jälle, nagu alati, tahan teha midagi huvitavat. Uut, mida keegi ei ole veel võtnud. Siis mõtlen, kus hakkame tegema laagreid, erinevad tunniplaanid tulevad. Ja muidugi - kõige tähtsam, lähen kuu aja pärast puhkusele! Ma väga-väga tahan juba sooja minna.

Treener Svetlana Varnavskaja enne hooaja viimast etteastet:

"Me tahame näidata maailmameistrivõistlustel sama taset nagu olümpial. Oli eesmärk hoida seda vormi. Ma loodan, et tal on praegu hea vorm. Iga trenn harjutame, sõidame. Ta teeb kõik elemendid. Võin öelda, et kvaliteet kasvas. Loodan, et näitab endast võistlustel hästi. Meil oli väike eesmärk, et kavas natuke kiirust tõsta ja loodan, et seekord saab seda näidata. Keskenduda on väga raske, sest terve hooaeg hoiad end vormis - see on väga raske. Praegu on viimane võistlus, tuleb vastu pidada. Natuke veel jääb ja loodan, et saab näidata ilusat sooritust."