Langerbaur MM-i eel: ettevalmistus oli hea

Tallinnas ettevalmistuse teinud Langerbaur tõstis treeningutel kavade läbisõitude arvu, et selle arvelt tõsta puhaste soorituste stabiilsust. Veebruaris võitis ta leedulanna Meda Variakojyte ees Riias toimunud Volvo Open turniiri ja oli soomlanna Olivia Lisko järel teine kodusel Tallink Hotels Cup turniiril. Jaanuaris sai Euroopa meistrivõistlustel 19. koha.

"Pärast EM-i tegin veel kaks võistlust, et kindlasti kinnitada ära oma koht MM-il. Nagu näha, siis see õnnestus mul väga hästi. Mõlemad võistlused läksid väga kenasti. Tulemused tulid sellised nagu tahtsime. Pärast viimast võistlust oli selline raskem treeningperiood, et koormused tõusid natukene. Usun, et ettevalmistus on saanud küllaltki hea," ütles Langerbaur MM-ile lendamise eel.

Sheffieldis toimunud EM-il viis ta lühikavas oma rekordi 56,21 punkti peale ja oli sellega kümnendal positsioonil. Vabakava, kolmandal hüppel tehtud vea tõttu, nii hästi aga ei sujunud. Probleemi lahendamiseks muudeti hüppesse sissesõitu.

"Istusime treener Irina Kononovaga maha ja vaatasime sõidu rahulikult üle. Kuna viga tuli kolmandal hüppel, siis mõtlesime, et mida sellega teha. See on küllaltki selline füüsikaline asi, et kui on teatud kiirus ja hüppe suund läheb natukenegi valesti, siis hüpe ei tule välja. Muutsime ära kolmandasse hüppesse sissesõidu, et siis kiiruse pealt oleks võimalik sooritada ka ilus ja korralik hüpe. Viimastel treeningutel on see ka õnnestunud ja ma usun, et see vahetus tasus ära," selgitas Langerbaur.

Nataly Langerbaur Autor/allikas: Ivan Danyliuk

Et esitus näeks tervikuna parem välja on ta tublisti tööd teinud ka koreograafiga. "Minu koreograaf on Anastasiia Lider. Temaga olen töötanud sama kaua kui olen treeninud Irina Kononova juures ehk nüüd juba viies aasta. Iga aastaga on meil koostöö läinud aina paremaks. Juba mõistame üksteist paremini ja tulemus tuleb kiiremini," märkis karjääri teiseks MM-i stardiks valmistuv Langerbaur.

Kaks aastat tagasi sai ta Montreali MM-il debütandina 21. koha. "Suurvõistluste kogemust on nüüd kindlasti rohkem ja juba väga ootan seda võistlust. Konkreetset tulemust või kohta on keeruline paika panna. Eelkõige tahan anda endast maksimumi ja teha ära oma sõidud nii nagu ma oskan. Kui see õnnestub, siis jään ka tulemusega rahule," ütles Langerbaur, kelle kahe kava ISU rekord on 165,85 punkti.

"Seekord proovisime tõsta vabakava stabiilsust. Töötasime kogu esituse koreograafia poolega, et teine hinne ehk komponentide pool oleks tal tugeva. Elemendid jätsime kavades samaks. Ta tunneb end tiitlivõistlustel juba enesekindlamalt. Eesmärk on, et sõidaks kaks puhast kava," selgitas ootusi treener Irina Kononova. Kogenud juhendaja sõnul on nii Eesti iluuisutajate kui ka taustajõudude mentaliteet ja eneseusk oluliselt kasvanud.

Irina Kononova. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Ma arvan, et kõikidel Eesti iluuisutajatel on tekkinud rohkem eneseusku, et nad võivad head tulemust näidata. Kui kunagi alustasime tiitlivõistlustel käimist võideldes pääsu eest vabakavale ehk 24 parema hulka, siis viimasel ajal me ei võitle finaali pääsu eest vaid palju kõrgemate kohtade eest. Nii meie sportlased kui koondis tervikuna on häälestunud võitluseks kõrgemate kohtade nimel," märkis Kononova.

Naiste üksiksõidus on Eesti koondise esinumbriks kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina ja meeste üksiksõidus kahe aasta tagune EM-i hõbe Aleksandr Selevko.

Teisipäeval algavad Prahas ametlikud treeningud ja toimub lühikava loos. MM läheb lahti kolmapäeval just naiste lühikavaga, mille otseülekannet näeb alates kella 14.05 ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis.