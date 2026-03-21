Tartu linnas hakkab sõitma olümpiabuss

Tartu raekoja platsil esitleti reedel erilist olümpiabussi, mis sündis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Tartu linna ja Go Busi koostöös. Tartu linnaliinide ainus elektribuss pakub tavapärase sõidu asemel põnevat rännakut olümpialukku.

Olümpiabussiga sõitjad saavad tutvuda olümpiamängude ajalooga, mille hulka kuuluvad põnevad olümpiafaktid, -sümbolid, -maskotid ja Eesti olümpiavõitjad läbi aegade. Lisaks saavad tartlased teadmisi ka järgmistest olümpiamängudest, mis toimuvad juba 2028. aastal Los Angeleses.

"Uhkusega võib öelda, et Tartu on olümpiamuuseumilinnana maailma spordiväljal vägagi erilises positsioonis," ütles Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

"Muuseumi, linnavalitsuse ja Go Bus koostöös värskelt liikuma pandud olümpiabuss on järjekordne uuenduslik tegu, mis toob tartlasteni igapäevaselt põneva ülevaate Eesti väärikast spordi- ja olümpialoost. Ühtlasi kinnitab see aga linna rahvusvahelise olümpialiikumise kaardile paigana, millel tasub silm peal hoida," ütles Randoja.

Ta lisas, et see eriline projekt on jätkuks spordimuuseumi olümpiategevustele, mis nii Tartu linnas kui muuseumikeskkonnas on olümpia-aastal ette võetud ning see ei jää kindlasti ka viimaseks

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on tegemist toreda algatusega: "Tartu on linn, kus sport ja liikumine on au sees, aga sama oluline on meie jaoks haridus. Olümpiabuss on hea näide sellest, kuidas saame igapäevase linnas liikumise muuta harivaks ja inspireerivaks kogemuseks – tavalise bussisõidu ajal saavad inimesed nüüd osa ka Eesti rikkalikust spordipärandist," ütles meer.