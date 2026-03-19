Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu

Peatreener Pärnpuu valikusse kuulub 20 mängijat. Eestil on võõrustajana 25. mail algavale EM-finaalturniirile koht tagatud.

Inglismaal toimuv valikturniiri teine faas toob Eesti U-17 koondisele kolm mängu. 25. märtsil kell 21 minnakse vastamisi Iisraeliga, 28. märtsil kell 21 Fääri saartega ning 31. märtsil kell 16 Inglismaaga, vahendab jalgpall.ee .

Eesti U-17 (2009 ja hiljem sündinud) jalgpallikoondise peatreener Marko Pärnpuu nimetas meeskonna koosseisu märtsikuisteks EM-valikmängudeks.

