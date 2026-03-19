Pärnpuu nimetas EM-valikturniirile sõitva U-17 koondise koosseisu
Eesti U-17 (2009 ja hiljem sündinud) jalgpallikoondise peatreener Marko Pärnpuu nimetas meeskonna koosseisu märtsikuisteks EM-valikmängudeks.
Inglismaal toimuv valikturniiri teine faas toob Eesti U-17 koondisele kolm mängu. 25. märtsil kell 21 minnakse vastamisi Iisraeliga, 28. märtsil kell 21 Fääri saartega ning 31. märtsil kell 16 Inglismaaga, vahendab jalgpall.ee.
Peatreener Pärnpuu valikusse kuulub 20 mängijat. Eestil on võõrustajana 25. mail algavale EM-finaalturniirile koht tagatud.
Noormeeste U-17 koondise koosseis märtsikuu EM-valikmängudeks:
Väravavahid
Sander Karlsson (10.11.2009) – Hammarby TFF (SWE)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri
Kaitsjad
Ron Neltsas (20.05.2009) – FC Elva
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Carl Koit (14.11.2009) – Norsborg FC (SWE)
Uku Nõmm (05.06.2009) – Pärnu JK Vaprus
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Viiroja (01.07.2009) – Tallinna FC Flora
Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Artjom Timakov (01.01.2010) – Tallinna FCI Levadia
Robert Kaasik (08.01.2009) – FC Honka (FIN)
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompie (ESP)
Toimetaja: Maarja Värv