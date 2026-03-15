Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas astus taas sammu tiitli suunas Londoni Arsenal, sest teenis kolm võidupunkti, aga lähim jälitaja Manchester City piirdus viigiga.

30. vooru kohtumises sai Arsenal kodus jagu Evertonist 2:0. Väravaid tuli siiski kaua oodata, sest alles 89. minutil tabas Viktor Gyökeres ja seitsmendal üleminutol Max Dowman.

Seejuures on 74. minutil vahetusest sekkunud ja ka muidu hea mängu teinud Dowmani näol tegemist kõigest 16-aastase mängijaga. Tegemist oli tema karjääri kolmanda etteastega Inglismaa kõrgliigas.

Ühtlasi sai temast Premier League'i aegade noorim skooritegija. 16-aastaselt jõudis tabamuseni ka Rio Ngumoha, aga viimasel oli mullu turjal lisaks 11 kuud ja 27 päeva, Dowmanil aga vaid 2 kuud ja 11 päeva.

Arsenali lähim konkurent Manchester City piirdus võõrsil 1:1 viigiga West Ham Unitedi vastu. Bernardo Silva viis 31. minutil külalised juhtima, aga vaid neli minutit hiljem õnnestus Konstantinos Mavropanosel viigistada.

Tulemused: Sunderland - Brighton 0:1, Burnley - Bournemouth 0:0, Chelsea - Newcastle 0:1, Arsenal - Everton 2:0, West Ham - Manchester City 1:1.

Arsenalil on seitse vooru enne lõppu kirjas 70 punkti ja Manchester Cityst ollakse ees üheksa silmaga, aga viimasel on ka üks mäng varuks.