Naiste meistriliiga on tänavu ühtlasem kui varem

Foto: Eesti naiste jalgpall/Facebook
Järgmisel nädalal algab Eesti naiste jalgpalli meistriliiga uus hooaeg. Toimunud on palju muudatusi nii liigas kui ka tiimides.

Kui mullu osales meistriliigas kaheksa naiskonda, siis tänavu vaid kuus. Kaheksa aastat järjest Eesti meistriks tulnud Flora pikaaegse mängija Kristiina Tulluse arvates on teised klubid saanud tugevust juurde.

"Siin midagi lihtsat kindlasti ei tule ja võib-olla mõnes mõttes on just hea, et ilmselt tulevad rasked mängud. Sa pead nendega nii palju hooaja jooksul läbi mängima, mis teeb selle asja natukene igavaks, aga samas saame häid mänge ka," rääkis Flora kapten.

Hiljuti Florast lahkunud ja Paide Linnanaiskonnaga liitunud Lisette Tammik arvab, et klubide vähenemine teeb liigat ühtlasemaks. "Pigem ma näen seda kui positiivset asja, et kindlasti kaheksa tiimi oleks võib-olla natukene rohkem varieeruvust olnud, aga kuus tiimi ja ühtlasem liiga on põnevam jälgida," usub Tammik.

Flora naiskonnast on lisaks Tammikule lahkunud veel mitmeid mängijaid. Tulluse sõnul olid nad oluline osa võistkonnast, kes andsid tiimile palju juurde. "Seda me ju ainult tahamegi, et mängijad teeks samme edasi ja jõuaks välismaale, et nad saaks seal rohkem areneda ja selles suhtes on see protsessi loomulik osa. Oleme nende üle ainult uhked."

Sellest hooajast Paides mängiv Tammik tundis, et vajab muutust ja uusi väljakutseid. "Kuna ma olen nii pikalt ühes ja samas klubis mänginud, siis ma arvan, et see hooaeg on hea, kus on väga palju muutusi. Ega ei teagi, mis sind ees ootab ja väljakutsed on alati oodatud," ütles Tammik.

Uue hooaja avamängus lähevad 20. märtsil vastamisi Flora ja Harju Laagri.

Toimetaja: Henrik Laever

