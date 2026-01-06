Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

"Eribussi eesmärk on tagada külastajatele mugav ja turvaline ligipääs võistluspaigale ning vähendada ühtlasi liikluskoormust Otepää piirkonnas, kuhu maailmakarikaetapi nädalavahetusel koguneb tuhandeid pealtvaatajaid nii Eestist kui ka välismaalt," ütles Otepää maailmakarikaetapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Eribussid sõidavad marsruudil Tartu-Otepää-Tartu ning väljuvad Tartus Vanemuise teatri alumisest parklast ja Otepää bussijaamast. Ühes suunas kestab sõit ligikaudu 50 minutit. Bussid on käigus igal võistluspäeval neljapäevast pühapäevani ning väljumisi on päeva jooksul mitu, võttes arvesse nii võistluste algus- ja lõpuaega kui ka õhtust meelelahutusprogrammi.

Korraldajate hinnangul on Tartu MK-etapi külastajate jaoks üks peamisi tugipunkte. Tartu on Otepääle lähim suurem linn, kus on lai majutus- ja toitlustusvalik ning hea ligipääs rongi- ja bussitranspordile. "Paljud pealtvaatajad peatuvad Tartus ja liiguvad sealt Otepääle vaid võistlusteks. Eribuss annab neile võimaluse tulla kohale isiklikku autot kasutamata," selgitas Nigol.

Lisaks aitab ühistranspordi kasutamine vähendada liiklusummikuid ja keskkonnajalajälge Otepää piirkonnas, mis on rahvusvahelise spordisündmuse korraldamisel järjest olulisem. "Soovime, et maailmakarikaetapi korraldus oleks võimalikult keskkonnateadlik. Eribussid on üks otsene samm selles suunas," märkis Nigol, "Hästi toimiv transpordikorraldus on oluline osa külastajate üldisest kogemusest ning aitab kaasa sellele, et sündmus kulgeks sujuvalt nii pealtvaatajate kui ka kohalike elanike jaoks."

Täpsem info bussigraafiku, -peatuste ja -piletite kohta on leitav ürituse kodulehelt biathlonotepaa.com. 12.–15. märtsini Otepääl toimuval maailmakarikaetapil on neljal võistluspäeval kavas sprint, jälitussõit, paarissegateatesõit ja segateatesõit.