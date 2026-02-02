Otepää laskesuusatamise MK-etapiks tuli müüki piiratud koguses päevapileteid

X!

12.-15. märtsini peetakse Otepääl laskesuusatamise MK-etapp, kus tuleb neljal võistluspäeval starti kogu maailma paremik. Alates 2. veebruarist on võimalik soetada laupäeva ja pühapäeva võistluspäeva A- ja B-tribüüni päevapileteid.

Kui seni oli tribüünide päevapileteid võimalik soetada ainult neljapäevaks ja reedeks, siis nüüd lisandub iga nädala alguses müüki piiratud kogus laupäeva ja pühapäeva A- ja B-tribüüni päevapileteid. 

Päevapileteid A- ja B-tribüünile müüakse igal nädalal piiratud koguses, mille määramisel lähtutakse tribüünide mahutavusest ja mitme päeva piletite müügist. Päevapiletid on suunatud eelkõige neile spordisõpradele, kes ei saa kogu nädalavahetust Otepääl veeta, kuid soovivad ühel valitud päeval siiski tribüünil võistlustele kaasa elada. Laupäeva ja pühapäeva rajapiletid on saadaval kogu müügiperioodi vältel.

"Oleme saanud mitmeid pöördumisi pealtvaatajatelt, kes saavad Otepääle tulla ainult ühel konkreetsel päeval ja soovivad MK-etappi nautida just tribüünilt. Kuigi meie prioriteediks jääb tagada kohad tribüünidel pealtvaatajatele, kes on Otepääl kohal rohkem kui ühel päeval, siis saame piiratud koguses päevapileteid sinna siiski müüa," ütles võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. 

Päevapiletid kehtivad valitud võistluspäeval A- või B-tribüünil ning tribüünipiletiga pääseb ka rajale. "Kuna huvi piletite vastu on suur, siis soovitame tribüüni päevapiletid esimesel võimalusel ära osta, sest hiljem ei pruugi võimalust enam avaneda. Näiteks C-tribüün on nädalavahetuseks juba varsti välja müüdud ning üha suurema hooga täituvad ka A- ja B-tribüün," lisas Nigol.

Laskesuusatamise MK-etapil Otepääl võisteldakse nelja päeva jooksul sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

