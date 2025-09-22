IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

Kuigi paljud tipptasemel laskesuusatamise võistluste korraldamiseks vajalikud uuendustööd said Tehvandi spordikeskuses tehtud juba 2022. aasta maailmakarikaetapi eel, siis on võistluskeskuse arendamine pidevalt jätkunud, et 2027. aastal saaks Otepääl parimal võimalikul moel maailmameistrivõistluseid pidada. IBU MK-sarja võistluste direktor Borut Nunar külastas koos delegatsiooniga Otepääd ja hindas võistluspaiga hetkeseisu. "Ettevalmistustega ollakse väga hästi järjel ning erilist muljet avaldasid juba reaalselt teostatud tööd," ütles Nunar.

Inspekteerimise käigus vaadati üle lasketiir, rajad, staadion ja publikualad. Samuti arutati teleülekande korraldust Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) ja Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esindajatega.

Maailmameistrivõistluste toimumispaigaks kandideerimisel lubatud investeeringud on Otepääl nüüdseks ellu viidud. "Tehvandi spordikeskus on teinud tööd suusaradade põhjadega, et radade kunstlumega katmisel kuluks seda vähem. Lisaks on viidud Kunimäe tõusu vastavusse rahvusvaheliste võistlusreeglitega ehk muudetud seda laugemaks," kirjeldas Otepää võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

Lasketiirus tehti olulised kohandused juba 2024. aasta suvebiatloni maailmameistrivõistluste ajaks ning korrigeeriti tulejoone ja märkide vahelist ala. "Küll aga peame lisaks tekitama kunstliku tulejoone, mis on spetsiaalne puidust konstruktsioon ning tagab kõigile sportlastele sõltumata laskekohast võrdsed olud," rääkis Zahkna.

2025. aasta sügisel valmib Tehvandil ka uus multifunktsionaalne hall, mis täidab võistluste ajal meediakeskuse rolli. Uude halli saab luua töökohad kuni 300 meediatöötajale. "Väga oluline uuendus on ka spetsiaalselt televisioonile mõeldud ülekandejaamade ala, kus on tagatud kõik võimalused, et ligi 100 ERR-i ja umbes 50 Saksamaa telekanali ARD töötajat saaksid toota tipptasemel rahvusvahelise teleülekande," ütles Zahkna.

Otepää korralduskomitee esimees Aivar Nigol rõhutas, et korraldajate peamine eesmärk on pakkuda sportlastele ja pealtvaatajatele meeldejääv kogemus ning seetõttu tuleb järgida ka IBU soovitusi, et nii maailmakarikaetapp kui maailmameistrivõistlused toimuksid nõuetekohaselt. "Jätkame tööd selle nimel, et võistlused saaksid läbi viidud kõrgel rahvusvahelisel tasemel," lubas Nigol.

Lisaks tipptasemel spordisündmusele pakutakse Otepääl külastajatele ka kultuuri- ja vabaajaprogrammi, mis on sobilik kogu perele. "Soovime igas vanuses publikule pakkuda erilist kultuurielamust ning kohaliku toidu ja toodete valikut," rääkis Nigol.

MK-etapp toimub Otepääl tuleval talvel 12.–15. märtsini.