Suusaorienteerumise lühiraja maailmameistriteks tulid soomlased, Kudre 25.

Jaapanis Rusutsus toimuvatel suusaorienteerumise maailmameistrivõistlustel oli viimase individuaaldistantsina kavas eraldistardist lühirada. Nii naiste kui meeste klassis läksid kuldmedalid Soome, eestlastest olid parimad Doris Kudre ja Olle Ilmar Jaama.

Naiste 12 km pikkuse ja 400 tõusumeetriga rajal võitis oma esimese maailmameistritiitli soomlanna Amanda Yli-Futka ajaga 55.18. Hõbemedalit jäid sama ajaga jagama Magdalena Olsson Rootsist ja jälitussõidu võitnud Eliane Deininger Šveitsist (+1.33).

Eesti naistest oli parim Doris Kudre (+12.47), kes saavutas 25. kohaga enda selle MM-i parima tulemuse. Veel kolm punkti enne finišit võistles Kudre 20. kohal, kuid aeglasem teevalik tõi umbes kaheminutilise kaotuse ja langetas ta viis kohta tahapoole. 

"Peaeesmärk oli orienteerumistehniliselt hästi sõita, mis suuremas osas õnnestus. Kui rajal kaks, neli ja kuus minutit eespool startinud konkurente nägin, siis andis see positiivse tunde ja lisamotivatsiooni pingutada. Eelviimasesse punkti tehtud kehvem teevalik langetas mu küll viis kohta tahapoole, aga kui sel talvel olen maailmakarikaetappidel varem esikümnesse sõitnud, siis polegi minu jaoks suurt vahet, kas olen 20. või 25.," kommenteeris Kudre.

Epp Paalberg saavutas 27. koha, kaotusega 14.48 võitjale. Liis-Marii Kaso saavutas 32. koha, kaotusega 23.28 võitjale.

Meeste klassis läks kaksikvõit Soome. Oma elu esimese maailmameistritiitli võitis Niklas Ekström ajaga 55.54, talle järgnes kuuesekundilise kaotusega Pyry Riissanen. Pronksmedali võitis Rootsit esindav kuuekordne maailmameister Andrei Lamov (+1.18), kelle jaoks jääb see MM karjääri viimaseks. Oma esimesed kaks maailmameistritiitlit võitis Lamov kusjuures just Rusutsus, kus toimus suusaorienteerumise MM ka 2009. aastal. 

Eestlastest oli parim Olle Ilmar Jaama, kes saavutas 52 startinu seas 30. koha, kaotusega +16.11. "Tehniliselt suures pildis sujus, aga olud olid väga väljakutsuvad. Jälitussõiduga kukkusin maailma edetabelis esi 30 seast välja, millega kaasnes oluliselt kehvem stardipositsioon. Individuaaldistantsid võib kategoriseerida täieliku põrumise alla, aga kuna olen tervise korda saanud ja [reedeses] sprinditeates on olud kõigile võrdsed, siis ootused on kõrged," kommenteeris Jaama. 

Oma selle MM-i parimad kohad sõitsid välja Kevin Hallop (33. koht, +17.49) ja Timo Kudre (34. koht, +18.26). Ka Hallop langes enne neljapäevast võistlust maailma edetabelis tahapoole, mis andis talle halvema stardipositsiooni. Chris Marcus Krahv saavutas 41. koha (+25.02) ja Andres Rõõm 45. koha (+29.49).

Rusutsus toimunud võistlusi on eelkõige iseloomustanud keerulised ilmastikuolud. Kui esimesel kahel distantsil oli maastikul tugev lumekoorik, mis võimaldas läbi metsa lõikeid teha, siis puhkepäeval sadas maha umbes 20 cm värsket lund, mis lõikamisvõimalusi oluliselt vähendas. Samas muutsid värske lumi ja võistluse ajal valitsenud plusskraadid libisemisolud sportlastele väga aeglaseks, eriti eespool startijatele. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

