Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

Vehklemisliidu president Alar Eiche teatas pressikonverentsil, et vehklemisliidu 10. veebruari juhatuse koosolekul sai epeenaiskonna uueks peatreeneriks kinnitatud Nikolai Novosjolov – seda eesmärgiga tagada koondisele parim võimalik keskkond, et rahvusvahelisel areenil kõrgeid tulemusi saavutada.

Nikolai Novosjolov, kes igapäevaselt on ka Katrina Lehise juhendaja, kinnitas, et ambitsioon saada naiskonna peatreeneriks on tal olnud pikemat aega.

"Üks kindel tingimus oli see, et ma ei taha olla see treener, kes lihtsalt pannakse sinna pukki. Minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima ja et nemad oleksid minu kandidatuuriga nõus," sõnas Novosjolov.

Esimese võistluse kaarte segab pisut ärev olukord Lähis-Idas. "Esimene võistlus toimub märtsikuu teisel poolel Astanas, aga me ei ole kindlad, kas see võistlus seal toimub, nii et kalendri järgi on see võistlus, aga reaalsus tähendab midagi teist," selgitas Novosjolov.

Peatreenerina on Novosjolovil selge siht – suurepärased tulemused Los Angelese olümpialt. "Nii nagu sportlasena, nii ka treenerina – tippsport on ikka ainult medalite nimel," kinnitas Novosjolov.