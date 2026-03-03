Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov
Eesti vehklemise naiste epeekoondise peatreeneriks saab endine tippvehkleja ja epeemeeskonna peatreener Nikolai Novosjolov.
Karjääri jooksul kaks korda individuaalselt maailmameistriks kroonitud Novosjolov on ühtlasi ka Katrina Lehise treener. Aastatel 2018-2019 täitis ta ka epeemeeskonna peatreeneri kohuseid.
Eesti Vehklemisliidu president Alar Eiche kinnitas juhatuse otsust järgmiselt: "Naiskonna ettevalmistus olümpiatsükliks eeldab selget juhtimist ja ühist arusaama nii sportlikest kui organisatsioonilistest põhimõtetest. Meie eesmärk on tagada koondisele parim võimalik keskkond, et saavutada rahvusvahelisel areenil kõrgeid tulemusi."
Toimetaja: Siim Boikov