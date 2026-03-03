X!

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

Vehklemine
Nikolai Novosjolov
Nikolai Novosjolov Autor/allikas: BizziTeam/Augusto Bizzi/Luca Pagliaricci/FIE – International Fencing Federation/Facebook
Vehklemine

Eesti vehklemise naiste epeekoondise peatreeneriks saab endine tippvehkleja ja epeemeeskonna peatreener Nikolai Novosjolov.

Karjääri jooksul kaks korda individuaalselt maailmameistriks kroonitud Novosjolov on ühtlasi ka Katrina Lehise treener. Aastatel 2018-2019 täitis ta ka epeemeeskonna peatreeneri kohuseid.

Eesti Vehklemisliidu president Alar Eiche kinnitas juhatuse otsust järgmiselt: "Naiskonna ettevalmistus olümpiatsükliks eeldab selget juhtimist ja ühist arusaama nii sportlikest kui organisatsioonilistest põhimõtetest. Meie eesmärk on tagada koondisele parim võimalik keskkond, et saavutada rahvusvahelisel areenil kõrgeid tulemusi."

Toimetaja: Siim Boikov

vehklemisuudised

15:41

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

28.02

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

27.02

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali

25.02

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19.02

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

25.01

Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

23.01

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha

sport.err.ee viimased uudised

15:04

Paides toimub suurejooneline Ameerika jalgpalli laager

14:46

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

14:07

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

13:24

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

12:58

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

12:18

Suusaorienteerujad said MM-il tunda ootamatuid olusid

11:31

KUULA | "Võimla" võtab ette Eesti korvpallikoondise mängud

11:18

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

10:55

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

10:13

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

loetumad

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

10:13

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust

02.03

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

02.03

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud Uuendatud

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

12:58

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

02.03

Olümpiasportlane Teder peab koolitöid järgi tegema: päris palju on õppida!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo