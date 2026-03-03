Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

Karjääri jooksul kaks korda individuaalselt maailmameistriks kroonitud Novosjolov on ühtlasi ka Katrina Lehise treener. Aastatel 2018-2019 täitis ta ka epeemeeskonna peatreeneri kohuseid.

Eesti Vehklemisliidu president Alar Eiche kinnitas juhatuse otsust järgmiselt: "Naiskonna ettevalmistus olümpiatsükliks eeldab selget juhtimist ja ühist arusaama nii sportlikest kui organisatsioonilistest põhimõtetest. Meie eesmärk on tagada koondisele parim võimalik keskkond, et saavutada rahvusvahelisel areenil kõrgeid tulemusi."