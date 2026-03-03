X!

Suusaorienteerujad said MM-il tunda ootamatuid olusid

Epp Paalberg
Epp Paalberg Autor/allikas: Eesti Orienteerumisliit
Jaapanis Rusutsus jätkusid suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused jälitussõitudega, kus starditi päev varem toimunud sprindi tulemuste põhjal. Eesti koondise parimana saavutas Epp Paalberg naiste arvestuses 26. koha.

Omapärastes oludes, kus tugev lumekoorik võimaldas liikuda otse läbi metsa ja üle lagedate, krooniti naiste 9,2 km pikkusel rajal maailmameistriks sprindis pronksile tulnud šveitslanna Eliane Deininger (1:03.56), kes edestas lõpuheitluses vaid ühe sekundiga soomlannat Nina Karnat. Kolmandaks tuli rootslanna Anna Magdalena Olsson (+6). Eilne võitja norralanna Anna Ulvensoen tulemust kirja ei saanud.

Eesti parimana lõpetas Epp Paalberg 26. kohal (+25.44). "Elus esimest korda tegime sellist suusaorienteerumist – ainult otse kooriku peal üles-alla. Kaks ringi oli täielik ronimine ja seiklus, lõpus jaksasin veel pingutada. Mõned vead oleks võinud tegemata jätta, aga suusad olid vähemalt väga head," võttis Paalberg raske päeva kokku.

Tema järel lõpetas 27. kohal Doris Kudre (+27.43), kes kinnitas, et rada nõudis tavapäratuid oskusi. "Tänane võistlus oli jooksuorienteerumine lumel suuskadega, oskustest jäi puudu. See ei ole see suusaorienteerumine, mida ma treenin ja oskan. Jäin ellu, aga see oli rohkem nagu ekspeditsioon Rusutsu, mitte MM. Kitsastel radadel kordagi sõita ei saanud. Suusad olid head ja lõpuringil sai pingutada ka."

Liis Marii Kaso lõpetas Dorise järel 28. positsioonil (+29.19).

Meeste 11,3 km distantsil võttis teise kuldmedali neilt maailmameistrivõistlustelt norralane Jørgen Baklid (1.05.35). Sarnaselt naistele otsustati ka meeste hõbe ühe sekundiga – sprindi seitsmendalt kohalt tõusis hõbedale šveitslane Nicola Müller (+1), kes omakorda edestas norralast Teodor Mo Hjelsethit kaheksa sekundiga (+9).

Eesti koondise liider Olle Ilmar Jaama saavutas 31. koha (+16.42) ning kirjeldas võistlust nii: "See oli mägikitsede ja VO2max-mutantide võistlus! Mul tuli kohe stardist viga sisse ja enamus rajast vaatasin lihtsalt suusaninasid ja vihtusin tõusu. 98 protsenti ajast oli lihtsalt mage ülesmäge rassimine."

Kevin Hallopi (36., +24.21) võistlust varjutas tehniline ebaõnn. "Kohe esimesse punkti kukkusin ja lõhkusin suusaklambri, õnneks sain selle sõidetavaks parandada. Eks sealt edasi oli lihtsalt lõpuni tulemine – ulmelised tõusud ja laskumised, ebanormaalne võistlus."

Chris Marcus Krahv (39., +32.04) sõitis raja esimeses pooles tõusvalt, kuid viimane ring lõi ta kaardilugemise sassi. "Viimasel ringil kadus suunataju täielikult. 22. punktiga kadus pea täiesti otsast – sõitsin rootslasega koos punktist läbi, aga arvasin, et mul seda pole. Märkasin vahelejätmist alles eelviimases punktis ja pidin tagasi minema."

Andres Rõõm sai kirja 43. koha (+41.05), Timo Kudre katkestas.

MM Jaapanis jätkub pärast puhkepäeva lühiraja ja teatevõistlustega.

Toimetaja: Siim Boikov

Suusaorienteerujad said MM-il tunda ootamatuid olusid

