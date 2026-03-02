X!

Jaama ja Paalberg alustasid suusaorienteerumise MM-i 29. kohaga

Jaapanis Rusutsus algasid suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused sprindidistantsiga. Eesti koondis on esindatud kaheksaliikmelise koondisega, kuhu kuuluvad ka neli MM-debütanti. Avadistantsil olid eestlastest parimad Olle Ilmar Jaama ja Epp Paalberg, kes saavutasid mõlemad 29. koha.

Meeste arvestuses võttis kuldmedali võistluse selge favoriit norralane Jörgen Baklid, kes võitis eelmistel suusaorienteerumise maailmameistrivõistlustel 2024. aastal Ramsaus kuldmedali kõigil neljal distantsil.

Baklid läbis 3,8 km pikkuse raja ajaga 16.18 ning edestas 18 sekundiga hõbemedali võitnud kaasmaalast Styrk Kamsvaagi ja 20 sekundiga pronksi teeninud soomlast Niklas Ekströmi. Baklidi jaoks on tegemist juba kaheksanda suusaorienteerumise MM-kuldmedaliga.

Baklidi medalipagas ei piirdu aga vaid suusaorienteerumisega. Möödunud suvel võitis ta Norra koondise koosseisus ka orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustel teatevõistluses kuldmedali. Lisaks on ta tulnud ka kahekordseks maailmameistriks taliduatlonis.

Võistlused toimusid kevadistes oludes, kus lumekoorik võimaldas mitmel pool lõikeid teha. Sportlaste sõnul oli sprindi kohta tegu füüsiliselt raske ja pigem pika rajaga, kus kogunes ligi 200 tõusumeetrit. Keerukust lisas ka teevalik esimesse kontrollpunkti, mis asus stardiga võrreldes kaardi teises otsas.

Eesti koondislastest oli parim Olle Ilmar Jaama, kes saavutas enda esimesel täiskasvanute MM-i distantsil 29. koha, kaotades võitjale 2.33. Jaama oli oma soorituses pigem pettunud. "Viimastel päevadel enne MM-i haigestusin kergelt ja füüsiliselt raskel rajal andis see palju tunda. Kaardilugemises tegin ühe väikse vea, aga muidu oli orienteerumistehniline sooritus normaalne," sõnas Jaama.

Teiste eestlaste tulemused: 39. koht Chris Marcus Krahv (+4.17), 40. koht Kevin Hallop (+4.19), 42. koht Timo Kudre (+4.44), 43. koht Andres Rõõm (+5.11).

Naiste 3,6 km rajal võttis ülekaaluka võidu norralanna Anna Ulvensöen ajaga 17.33. Hõbemedali võitis rootslanna Linda Lindkvist (+1.10) ning pronksmedalit jäid sama ajaga jagama rootslanna Magdalena Olsson ja šveitslanna Delia Giezendanner (+1.14).

Eestlannadest oli parim Epp Paalberg, kes saavutas 29. koha, kaotusega 4.44.

Paalberg tegi rajal teadlikult kontrollitud soorituse, püüdes eelkõige vältida orienteerumisvigu. "Tegelikult oli väga huvitav rada, põnevust lisas see, et lumel oli koorik ja igalt poolt sai otse sõita. See nõudis teistsugust kaardilugemist kui tavaliselt radadel suusaorienteerudes," kirjeldas Paalberg. "Sõitsin terve raja väga kontrollitult, et vältida vigu ja vales suunas sõitmist. Suutsingi suuremaid eksimusi vältida, kuid liiga kontrollitud sõit tõi ühtlasi palju ajakaotust võitjatele."

Teiste eestlaste tulemused: 31. koht Liis-Marii Kaso (+5.12), 32. koht Doris Kudre (+5.24).

Teisipäeval jätkub MM jälitussõitudega, kus starditakse sprinditulemuste põhjal. Võistlused algavad Eesti aja järgi kell 3 öösel.

Toimetaja: Maarja Värv

