Mölder: ukrainlannad tulevad siia 30 tundi bussiga, hoian neile pöialt

Võimlemine
Foto: Kuvatõmmis
Võimlemine

Tartus toimuva rahvusvahelise võimlemisvõistluse Miss Valentine raames peetakse taaskord mainekas GP-etapp iluvõimlejatele, mis on kohale toonud ka tiitlivõistluste medalivõitjad.

Iluvõimlemise GP-etappe on hooaja jooksul vaid neli ja taaskord jagatakse esimesena auhinnarahasid Tartus. Reede õhtul ootas tippe pealtvaatajatele avatud poodiumitreening. Kohal on mullu GP-sarjas puhta töö teinud ukrainlanna Taisiia Onofriitšuk, kes on ühtlasi ka mitmevõistluse valitsev Euroopa meister. Kulla võitis ta mullu Tallinnas.

"Ukrainlannadel on väga keeruline, sest nagu me kõik teame, on neil sõda," tõdes võistluste peakorraldaja Janika Mölder. "Nad treenivad oma kodus, aga igal aastal jaanuaris võtab Jaapan nad vastu ja nad on kuu aega seal. Pärast Jaapani laagrit lendasid nad Kiievisse tagasi ja siis nad tulid sealt 30 tundi bussiga, et siia jõuda. Ma hoian neile alati väga kõvasti pöialt, nad meeldivad mulle, neil on väga ilus võimlemiskool, väga puhtad kavad."

Võimlemisliidu spordidirektori Margot Võsokovi sõnul on GP-etapi läbiviimine Eestile oluline. "See annab meile väga palju, kui me toome koju kätte sellised suurvõistlused, siis see tõstab meie taset. Meie võimlemiskogukond näeb neid tippvõimlejaid, see annab inspiratsiooni ja motivatsiooni kõigile. On ülioluline seda hoida ja jätkata sarnaselt."

Tipud selgitavad laupäeval Tartus võitja mitmevõistluses ja pühapäeval üksikharjutustes. Konkurents on hea ja publiku ette astub Pariisi olümpiapronks ja mitmekordne maailmameister Sofia Raffaeli Itaaliast.

"Raffaeli on olnud läbi aegade minu lemmikvõimlejaid. Mul on hea meel, et ta on suutnud jätkata, sest väga tihti pärast OM-medali võitmist võimlejad lõpetavad, aga tema jätkab oma teekonda. Minu ja ilmselt ka tema unistus oleks ükskord olümpiakuld," sõnas Mölder.

Rahvusvaheliste võistluste toimumisega Eestis on tõusnud ka eestlaste tase ning sihitakse finaalikohti. "Meie esmane eesmärk on finaalipääs, võimalikult paljude vahenditega. Sealt edasi on iga koht kõrgemal ilmselt boonus," tõdes Võsokov.

Nii tippe kui noori ühendaval mammutturniiril on koos pea 60 riigi 1200 võimlejat.

Toimetaja: Anders Nõmm

MIcrosoft Edge logo