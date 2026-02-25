Sel nädalal toimuval Miss Valentine'il osaleb ka Pariisi OM-pronks

Võistlusvaibale astuvad teiste seas Pariisi olümpiapronks, itaallanna Sofia Raffaeli ja ukrainlanna Taisiia Onofriitšuk, kes saavutas möödunud aastal Tallinnas toimunud iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel mitmevõistluse arvestuses esimese koha.

Tippvõimlejatest astuvad Tartus areenile veel ka itaallanna Tara Dragas, brasiillanna Geovanna Santos Da Silva ja Leedu taustaga USA tipp Evita Griskenas.

Miss Valentine'ile tulevad võimlejad üle maailma kokku pea 60 riigist. Kolmapäevast pühapäevani võistlevad Tartus erinevas vanuseklassis võimlejad. "Noortel võimlejatel on eriline võimalus võistelda maailma tippudega samal võistlusvaibal ja saada nende etteastetest innustust," ütles ürituse peakorraldaja Janika Mölder.

Kaugeimad sportlased tulevad Eestisse Lõuna-Koreast, Argentinast, USA-st, Kanadast, Colombiast, Brasiiliast, Puerto Ricost ja Togost. Turniiri raames toimuvad Miss Valentine rahvusvaheline ilu- ja rühmvõimlemisvõistlus, Miss Valentine FIG ehk rahvusvahelise võimlemisliidu turniir ning iluvõimlemise Grand Prix Tartu etapp.

Võisteldakse nii iluvõimlemise individuaal- kui rühmkavades ning lisaks astuvad võistlustulle rühmvõimlemise rühmad.

Esimene Miss Valentine'i võistlus toimus juba 1995. aastal. Nii pika ajaloo ja traditsioonidega võistlus on loonud pikaaegseid sõpruseid, mis on tekkinud just tänu nendele kohtumistele Tartus. "See on ka põhjus, miks delegatsioonid siia ikka ja jälle tagasi tulevad," lausus Mölder.