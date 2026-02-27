X!

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

Võimlemine
Dominika Marešova
Dominika Marešova Autor/allikas: Heikki Mitikka
Võimlemine

Reedel autasustati rahvusvahelisel Miss Valentine'i võimlemisvõistlusel noorimaid medalivõitjaid. Reedel asuvad vaibale noorte-, juuniori- ja meistriklassi individuaalvõimlejad ja rühmad.

Mitmevõistluse noorteklassi (sünniaasta 2013) esimese koha pälvis Gruusia võimleja Elene Zedelashvili (48,3 punkti), teise koha Poola võimleja Noemi Gogol (46,3 punkti) ja kolmanda koha Korea võimleja Yunseo Lee (45,85 punkti). Parim Eesti võimleja selles vanuserühmas oli Aleksandra Vaganova (43,4 punkti), kes jäi kuuendale kohale.

Mitmevõistluse noorteklassi (sünniaasta 2014) kulla võitis Ameerika Ühendriikide võimleja Nika Kholodkova (47,8 punkti), hõbeda Türgi võimleja Mira Ozturk (46,4 punkti) ja pronksi Ameerika Ühendriikide võimleja Aimee Sandu (46,25 punkti). Parim eestlane selles vanuserühmas oli Marcelle Rakelmann (45,0 punkti), kes saavutas neljanda koha.

Mitmevõistluse lasteklassi (sünniaasta 2015) kuld- ja hõbemedal läksid Kasahstani võimlejatele Yelizaveta Kim (46,05 punkti) ja Sofiya Bukreyeva (42,45 punkti). Pronksi napsas endale Eesti võimleja Mirjam Pärn (42,225 punkti). Mitmevõistluse lasteklassi (sünniaasta 2016) esikolmikusse kuulusid ukrainlane Stefaniia Osinnia (41,8 punkti), lätlane Sofija Derecinska (40,35 punkti) ja austerlane Chloe Adamkova (39,25 punkti). Parim eestlane selles vanuserühmas oli Nicole Rozanova (39,2 punkti), kes jäi napilt neljandale kohale.

Mitmevõistluse miniklassi (sünniaasta 2017) kulla napsas Slovakkia võimleja Dominika Marešová (38,6 punkti), hõbe ja pronks läksid Eesti võimlejatele Diana Lomonosovale (38,525 punkti) ja Alisa Kildižijevile (38,275 punkti). Mitmevõistluse miniklassi (sünniaasta 2018) kuld- ja hõbemedalid läksid Eesti võimlejatele. Esimese koha saavutas Estelle Abel (37,541 punkti), teise koha Saara Kristiina Rekand (37,091 punkti). Pronksmedal läks Šveitsi võimlejale Polina Kutsile (37,075 punkti). Mitmevõistluse miniklassi (sünniaasta 2019) esikolmikusse kuulusid Šveitsi võimleja Nadežda Lasak (34,3 punkti), Leedu võimleja (33,45 punkti) ja Ukraina võimleja Sofia Haidukova (31,775 punkti). Eestlastest saavutas selles vanuseklassis kõrgeima ehk viienda koha Laktionova Karolina (29.958 punkti).

Reedel astuvad võistlusvaibale iluvõimlemise noorte-, juuniori- ja meistriklassi individuaalvõimlejad ja rühmad. Ühtlasi asuvad võistlustulle rühmvõimlejad. Võistlus leiab aset Tartu Ülikooli Spordihoones kuni 1. märtsini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

