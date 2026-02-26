X!

Atalanta pööras avamängu kaotuse edasipääsuks, Juventus oli lähedal

Jalgpall
Bergamo Atalanta mängijad
Bergamo Atalanta mängijad Autor/allikas: SCANPIX/PA Images
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas olid sel nädalal toimunud play-off'i kohtumised Itaalia klubide jaoks dramaatilised. Kui teisipäeval pidi Milano Inter ootamatult tunnistama Bodö/Glimti paremust, siis kolmapäeval alistas Bergamo Atalanta kaotusseisust Dortmundi Borussia ning avamängus häbisse jäänud Torino Juventus oli Istanbuli Galatasary vastu lähedal suurele tagasitulekule.

Päeva avamängus tuli Bergamo Atalanta kodupubliku ees välja avamängu 0:2 kaotusest, kui alistas Dortmundi Borussia 4:1. Võõrustajad läksid 57. minutiks 3:0 juhtima, Karim Adeyemi tõi veerand tundi enne normaalaja lõppu tabloole kokkuvõttes 3:3 viigiseisu, aga matši lisaminutitel eksis Dortmundi väravavaht Gregor Kobel väljasöödul.

Järgnenud olukorras tabas palli klaarida üritanud Ramy Bensebaini Atalanta ründajat Nikola Krstovici jalaga pähe ning penalti realiseeris Lazar Samardzic. 4:3 võit viis viimase Itaalia klubina eurosarjas karikat tõsta saanud Atalanta 16 parema sekka, kus nende vastaseks on kas Müncheni Bayern või Arsenal.

Võimsale tagasitulekule oli lähedal Torino Juventus, kes võitis eelmisel nädalal Istanbulis Galatasaray vastu avapoolaja 2:1, aga pidi lõpuks lahkuma 2:5 kaotusega. Manuel Locatelli viis kodumeeskonna kordusmängu 37. minutil juhtima ning kuigi Lloyd Kelly sai kolm minutit pärast teise poolaja algust punase kaardi, Juventus alla ei andnud: Federico Gatti lõi 70. minutil Itaalia hiiu teise värava ja 12 minutit hiljem viigistas Weston McKennie kokkuvõttes seisu.

Normaalaja viimastel minutitel raiskas Galatasaray hea vasturünnakuvõimaluse ning paar minutit pärast lisaaja algust ei suutnud Edon Zhegrova McKennie söötu üheksalt meetrilt võrku lükata. See sai Juventusele ka saatuslikuks: endine Napoli täht Victor Osimhen lahendas 105+1. minutil Galatasaray vasturünnaku, 119. minutil tegi sama Baris Alper Yilmaz ja nii sai suure edu maha mänginud Istanbuli meeskond tulemusega 7:5 ikkagi edasi. Märtsis on kaheksandikfinaalis vastaseks kas Liverpool või Tottenham.

Madridi Real ei paistnud kordusmängu alguses kaitsetööga eriliselt silma ja Benfica läks juhtima 14. minutil, kui Thibaut Courtois tõrjus suurepäraselt oma keskkaitsja Raul Asencio ohtliku puute ning tagasi põrganud palli lükkas võrku uhkes üksinduses seisnud Rafa Silva.

Vaid kaks minutit hiljem lõi Aurelien Tchouameni oma karjääri esimese Meistrite liiga värava ning aitas Reali kahe mängu kokkuvõttes taas ette, lõppskoori vormistas kümme minutit enne normaalaja lõppu Vinicius Junior. Real võitis koondskooriga 3:1 ja saab kaheksandikfinaalis vastaseks kas Sporting CP või Manchester City.

Avamängus Monaco vastu võõrsil juba 18. minutiks 0:2 kaotusseisu jäänud, aga lõpuks 3:2 võidu teeninud tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain alistas kolmapäeval liigarivaali koduväljakul 2:1. Maghnes Akliouche'i värav avapoolaja lõpus seadis kokkuvõttes jalule viigi, aga Mamadou Coulibaly sai 58. minutil vastuolulise teise kollase ning järgmise kaheksa minutiga tegid skoori nii Marquinhos kui Hvitša Kvaratshelia. Nende vastaseks on kas Barcelona või Chelsea.

Toimetaja: Anders Nõmm

