Madridi Atletico jõudis Meistrite liigas taas 16 hulka

Jalgpall
Madridi Atletico
Madridi Atletico Autor/allikas: SCANPIX / PSNEWZ/SIPA
Jalgpall

Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga sõelmängude avaringist tagasi esimesena edasipääsu Madridi Atletico, kes pärast 3:3 võõrsilviiki alistas kordusmängus Club Brugge 4:1.

Hispaania pealinnaklubi kangelaseks kerkis Norra koondise ründaja Alexander Sörloth, kes sooritas kübaratriki, olles täpne 23., 76. ja 87. minutil.

Poolajale mind viigiseisul 1:1, sest tema avatabamusele vastas 36. minutil Joel Ordonez (Club Brugge), aga vaid kolm minutit pärast teise poolaja algust viis Johnny Cardoso kodumeeskonna taas juhtima.

Saavutus pole klubi jaoks siiski eriline, sest Meistrite liigas mängitakse püsivalt alates hooajast 2013/2014 ja pärast seda on meeskond 16 hulgast välja jäänud vaid kahel korral.

Järgmises ringis ootab kindlasti Inglismaa klubi. Reedesel loosil selgub, kas selleks on Liverpool või Tottenham Hotspur.

Toimetaja: Siim Boikov

