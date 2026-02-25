X!

Vapper Norra jalgpalliklubi lõpetas Milano Interi eurohooaja

Jens Petter Hauge ja Bodö/Glimt
Jens Petter Hauge ja Bodö/Glimt Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpalli Euroopa Meistrite liigas tagas üllatuslikult koha kaheksandikfinaalis Norra klubi Bodö/Glimt, kes lülitas konkurentsist Itaalia kõrgliiga liidermeeskonna Milano Interi.

Bodö/Glimt pani edule aluse kodus avamängu 3:1 võitmisega, aga ka San Siro staadionil ei antud tuntud vastasele armu - 2:1 võit tähendas edasipääsemist koondskooriga 5:2.

Pärast väravateta avapoolaega viis Jens Petter Hauge külalised 58. minutil juhtima ja 72. minutil kasvatas Hakon Evjen edu. Interi ainus värav sündis 76. minutil tänu Alessandro Bastonile, aga see oli ka kõik.

Viimastel hooaegadel regulaarselt eurosarjades osalev Bodö/Glimt tegi suurepärase seeria juba mullu, kui pääses Euroopa liigas poolfinaali. Seejuures ka seal saadi eelnevalt jagu Itaalia klubist - veerandfinaalis lülitati konkurentsist Rooma Lazio.

Nüüdne võit on aga seda magusam, et Inter on mänginud sel hooajal väga hästi ja Itaalia kõrgliigas hoitakse kindlat liidrikohta.

Reedel selgub loosis, kas kaheksandikfinaalis tuleb vastu Manchester City või Lissaboni Sporting.

Newcastle United alistas kodus Aserbaidžaani klubi Qarabagi 3:2 ja jõudis edasi koondskooriga 9:3. Leverkuseni Bayer ja Pireuse Olympiakos mängisid viiki 0:0, mis oli hea uudis Saksamaa klubile, kes võitis avamängu 2:0.

Toimetaja: Siim Boikov

