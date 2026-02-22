X!

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

Kergejõustik
Julia Rakitina (paremalt esimene) Espoos enne starti koos Galina Potšeptsova ja Jaak Rohtsaluga.
Julia Rakitina (paremalt esimene) Espoos enne starti koos Galina Potšeptsova ja Jaak Rohtsaluga. Autor/allikas: Marika Roopärg
Soomes Espoo siseareenil toimunud 24 tunni ultrajooksus saavutas tartlane Julia Rakitina naiste avatud võistlusklassis esikoha tulemusega 188,278 kilomeetrit.

390,040 meetri pikkust ringi läbis Julia Rakitina 482 korda.

Tema enda nimel olevale 2024. aastal püstitatud Eesti rekordile 205,550 kilomeetrit jäi Rakitina alla 17 kilomeetriga. Nädalavahetusel välja joostud tulemus on Rakitina isiklikus arvestuses paremuselt seitsmes resultaat.

Samal ajal selgitati ka Soome meistreid ja kahe jooksu arvestuse kokkuvõttes oli Rakitina tulemus naistest kuues. Soome meistriks tuli Virva Vasari Soome läbi aegade kuuenda tulemusega 215,125 kilomeetrit. Eestiski võistelnud Milka Rajala parandas isiklikku rekordit peaaegu kolme kilomeetriga, teise koha tagas talle tulemus 207,429 kilomeetrit.

Meestest tuli Soome meistriks Matti Jonkka 269,061 kilomeetriga, jäädes oma nimel olevale Soome rekordile alla enam kui 14 kilomeetriga.

Lisaks Rakitinale oli Espoos võistlustules veel viis Eesti jooksjat. Meestest oli edukaim Jaak Rohtsalu, kes sai tulemuseks isikliku rekordi 172,722 kilomeetrit. Oma senist tipptulemust ületas ta kolme kilomeetriga.

Imre Kõuts sai kirja 125,142 kilomeetrit ning 15 ja poole tunniga piirdunud Marden Muuk sai tulemuseks 104,140 kilomeetrit. Galina Potšeptsoval läks kirja 74,490 kilomeetrit. Kuus tundi jooksnud Reimo Rimmi tulemus oli 39,394 kilomeetrit.

Lisaks Eesti ja Soomele olid võistlusel esindatud Mehhiko, Austria, Saksamaa, Malaisia ja Taani.

Toimetaja: Rene Kundla

