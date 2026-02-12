Henn Rahvuste liiga vastastest: varasemat loosiõnne vaadates veidi parem

Eesti meeste jalgpallikoondis sai neljapäeval teada vastased Rahvuste liigas. Selle aasta sügisel minnakse C-tasandil vastamisi Islandi, Bulgaaria ja kas Luksemburgi või Maltaga.

"Vaadates eelmiste aastate loosiõnne, nii Rahvuste liigas kui valikgruppides, siis tuli natuke parem. Ütleks, et pigem ühtlane," ütles Eesti koondise peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Ilmselt Island on klassi võrra tugevam, aga usun, et neid on võimalik üllatada ja ülejäänud kolm on suhteliselt üksteisele lähedal."

Eesti on Islandiga mänginud seitse korda, Islandil on omavahelises seerias kolm võitu, eestlased võitsid 2002. aastal sõprusmängu ja kolm viimast mängu on jäänud viiki. Bulgaariaga on mängitud kaks korda, 2003. aasta EM-valiksarjas jäi lõppes esimene mäng väravateta viigiga, aga Bulgaaria teenis teises mängus 2:0 võidu.

Luksemburg ja Malta mängivad neljanda koha nimel märtsis, Eesti on kolmest mängust Luksemburgi vastu võitnud kaks ja kolmas jäi viiki, Malta üle on teenitud neli võitu, kaks mängu on jäänud viiki ja kaks on lõppenud Malta paremusega.

Mängude toimumisajad selguvad lähiajal, aga esimesed toimuvad alles septembri lõpus. "Eks eelistaks ikka, kui oleks punktide peale mängud vahepeal. Aga saame hakkama ja peame hästi nelja mängu, mis meil on, ära kasutama. Ei saa vabandust või probleemi sellest tekitada," sõnas Henn.

Eesti säilitas 2024. aastal püsimajäämise C-tasandile, kui jäi samal tasemel grupis teiseks. Alagrupi parim kerkib kõrgemale, kolmanda ja neljanda koha tiimid langevad.