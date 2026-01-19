Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

Meeste jalgpallikoondis osaleb märtsis Rwandas toimuval FIFA Series turniiril, kus lisaks võõrustajatele löövad kaasa ka Keenia ja Grenada.

Pärast 2024. aasta edukat pilootprojekti jätkuvad FIFA Series turniirid ka tänavu. Kui Eesti osaleb ühel kahest Rwandas peetaval turniiril, siis teisi neljaliikmelisi gruppe võõrustavad veel Austraalia, Aserbaidžaan, Indoneesia, Kasahstan, Uus-Meremaa, Puerto Rico ja Usbekistan. Kolm naiste FIFA Series turniiri toimuvad Brasiilias, Elevandiluurannikul ja Tais.

Kokku osaleb 12 turniiril 48 rahvuskoondist, kes võistlevad rahvusvahelise mänguakna jooksul märtsis ja aprillis. 48 osaleva koondisega võtab FIFA Series turniiridest osa ligikaudu veerand kogu maailma jalgpallikogukonnast.

Eesti koondist võõrustav Rwanda FIFA Series turniir toimub märtsi lõpus, kuid täpsem ajakava ja formaat selguvad lähiajal. Eesti võimalikest vastastest on Keenia FIFA edetabelis 113., Rwanda 131. ja Grenada 164. kohal.

"Kindlasti on tegemist väga huvitava formaadiga, mis annab meile võimaluse märtsikuises koondiseaknas võrrelda ennast täiesti uute, kuid tõenäoliselt enda tasemele päris sarnaste koondistega," kommenteeris meeste koondise peatreener Jürgen Henn.

"Meie eesmärk on kasutada seda aega maksimaalselt, sest pärast pikemat pausi on vaja uuesti leida hea rütm, et olla hästi valmis suviseks Balti turniiriks ja sügiseseks Rahvuste liigaks," lisas ta.

FIFA Series turniiride eesmärk on toetada ka terviklikku jalgpalliarengut väljaspool väljakut. Võõrustavad ja osalevad alaliidud saavad praktilisi kogemusi ürituste korraldamisel, planeerimises, kohtunike arendamises ja võistluste organiseerimises, jäljendades suurte rahvusvaheliste turniiride tingimusi.