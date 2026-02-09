Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

Eelmise aasta individuaalsete esituste eest maailma kolmandaks parimaks mängijaks valitud Kool aitas Vitalityl alistada miljoni USA dollari suuruse auhinnafondiga IEM Krakowi turniiri finaalis Brasiiliat esindava Furia 3:1 (11:13, 13:8, 13:2, 13:10).

Kuigi Kool on suurtes finaalides tavaliselt üks kandvatest jõududest, siis sel korral ta individuaalselt ei säranud ning Furia vastu kandis põhiraskust prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut, kes pälvis ka turniiri parima mängija auhinna.

Vitalityst sai kümne aasta pikkuse vaheaja järel esimene võistkond, kes suutnud Poola tippturniiril tiitlit edukalt kaitsta. Viimati sai sellega aastatel 2015 ja 2016 hakkama Fnaticut esindanud legendaarne Rootsi viisik, kuhu kuulusid teiste seas Olof "olofmeister" Kajbjer ja Jesper "JW" Wecksell.

26-aastane Kool teenis oma karjääri 30 tippturniiri tiitli ning tõusis kõigi aegade arvestuses jagama kolmandat kohta taanlase Nicolai "device" Reedtziga. Neist eespool on Kooli praegune tiimikaaslane prantslane Dan "apEX" Madesclaire (36 tiitlit) ja Reedtzi kunagine lahingpaariline Peter "dupreeh" Rasmussen (32).

Eesti e-spordi säravaim täht on praeguseks teeninud karjääri jooksul ligi 2,5 miljonit dollarit auhinnaraha.