X!

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

Iluuisutamine
Foto: Siim Lõvi/ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Maria Eliise Kaljuvere tegi nädalavahetusel Tondiraba jäähallis ajalugu, kui teenis Eesti juunioride meistritiitli rahvusrekordit tähistava 198,36 punktiga.

Kaljuvere teenis oma lühikava eest 67,28 punkti ning sai pühapäeval hakkama suurepärase vabakavaga, mille eest sai 131,08 punkti. Koondtulemus 198,36 andis talle juunioride Eesti meistritiitli ja juunioride rahvusrekordi, mis kuulus 2023. aastast Niina Petrõkinale (189,64 p).

"Olen nii vapustatud sellest skoorist. Pean koju minema ja natuke seedima, aga olen väga uhke!" hõikas Kaljuvere pärast võistlust ERR-ile.

"See kõik tuli nii loogiliselt ja enesekindluse tunne on nii hea. Olen nii kaua soovinud seda võitu, lõpuks ometi on see käes. Väga uhke enda üle!" lisas esmakordselt juunioride Eesti meistriks tulnud Kaljuvere. "Tegin oma maksimumi. Hüpped hüpeteks, aga ka teine pool. Muidugi pean veel vaeva nägema ja kavasid tuleb veel tuunida. Aga see, et olen mentaalselt palju tööd teinud ja see aasta suutnud seda ka rakendada."

"Olin nii valmis. Teadsin, et suudan seda teha, pidin lihtsalt selle realiseerima. See oli kindlasti kõige parem sõit sel hooajal," lisas Kaljuvere. "Aga teen veel tööd, et veel paremaks saada. Alati saab rohkem!"

Kaljuvere suurepärasele tulemusele andis oma tõuke konkurent Elina Goidina, kes jäi lühikavas veidi vähem kui seitsme ja vabakavas pea viie punkti kaugusele. "Nägin, kui [Goidina] oma kava lõpetas ja rusika üles tõstis. Mõtlesin, et pean täpselt samamoodi tegema. Olen tänulik, et meil on Eestis võimalik üksteisega võistelda. See viib väga palju edasi," ütles Kaljuvere.

Tema sihikul on nüüd märtsi alguses koduses Tondirabas toimuv juunioride MM. "Eesmärkideks on kindlasti kaks puhast kava. Muidugi tahaksin esikümnes olla, aga võistlen iseendaga, teen maksimumi. Tahaksin nii tehnilise kui ka teise poolega veel tööd teha," ütles Kaljuvere. "Enesekindlust on palju juurde tulnud. Selle aasta alguses ma polnud ka päris 100 protsenti, aga praegu olen suutnud ennast kokku võtta ja kõik ära teha."

Goidina saavutas 186,44 punktiga teise koha, pjedestaalile mahtus veel 171,07 punkti kogunud Sofia Nekrsasova. Meesjuunioride seas oli ainult üks võistleja: Ilya Nesterov sai 168,92 punktiga Eesti meistritiitli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

01.02

Liivi esimesed muljed Milanost: näiteks kaja vajab natuke harjumist

01.02

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

31.01

Olümpial on jäätantsus suursoosikuteks kogenud paarid ja fookuses on loomingulisus

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19.01

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

19.01

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19.01

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

videod

sport.err.ee uudised

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

01.02

VIDEO | Tutvustame olümpiapaiku ja Eesti koondist

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

01.02

ETV spordisaade, 1. veebruar

01.02

11. voor tõi tabelisse selgust ja segadust

01.02

Õdede Kaasikute vorm on haigusest taastumise järel tõusuteel

01.02

Alusalu: suur osa meisterlikkusest tuleb sellest, et suudad jääda rahulikuks

01.02

Poolfinaali jõudnud Portugal ja Hispaania jätkavad kaotuseta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo