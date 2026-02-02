Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

Kaljuvere teenis oma lühikava eest 67,28 punkti ning sai pühapäeval hakkama suurepärase vabakavaga, mille eest sai 131,08 punkti. Koondtulemus 198,36 andis talle juunioride Eesti meistritiitli ja juunioride rahvusrekordi, mis kuulus 2023. aastast Niina Petrõkinale (189,64 p).

"Olen nii vapustatud sellest skoorist. Pean koju minema ja natuke seedima, aga olen väga uhke!" hõikas Kaljuvere pärast võistlust ERR-ile.

"See kõik tuli nii loogiliselt ja enesekindluse tunne on nii hea. Olen nii kaua soovinud seda võitu, lõpuks ometi on see käes. Väga uhke enda üle!" lisas esmakordselt juunioride Eesti meistriks tulnud Kaljuvere. "Tegin oma maksimumi. Hüpped hüpeteks, aga ka teine pool. Muidugi pean veel vaeva nägema ja kavasid tuleb veel tuunida. Aga see, et olen mentaalselt palju tööd teinud ja see aasta suutnud seda ka rakendada."

"Olin nii valmis. Teadsin, et suudan seda teha, pidin lihtsalt selle realiseerima. See oli kindlasti kõige parem sõit sel hooajal," lisas Kaljuvere. "Aga teen veel tööd, et veel paremaks saada. Alati saab rohkem!"

Kaljuvere suurepärasele tulemusele andis oma tõuke konkurent Elina Goidina, kes jäi lühikavas veidi vähem kui seitsme ja vabakavas pea viie punkti kaugusele. "Nägin, kui [Goidina] oma kava lõpetas ja rusika üles tõstis. Mõtlesin, et pean täpselt samamoodi tegema. Olen tänulik, et meil on Eestis võimalik üksteisega võistelda. See viib väga palju edasi," ütles Kaljuvere.

Tema sihikul on nüüd märtsi alguses koduses Tondirabas toimuv juunioride MM. "Eesmärkideks on kindlasti kaks puhast kava. Muidugi tahaksin esikümnes olla, aga võistlen iseendaga, teen maksimumi. Tahaksin nii tehnilise kui ka teise poolega veel tööd teha," ütles Kaljuvere. "Enesekindlust on palju juurde tulnud. Selle aasta alguses ma polnud ka päris 100 protsenti, aga praegu olen suutnud ennast kokku võtta ja kõik ära teha."

Goidina saavutas 186,44 punktiga teise koha, pjedestaalile mahtus veel 171,07 punkti kogunud Sofia Nekrsasova. Meesjuunioride seas oli ainult üks võistleja: Ilya Nesterov sai 168,92 punktiga Eesti meistritiitli.