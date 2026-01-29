Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

Jalgpalli Aafrika Rahvuste karikaturniiri finaalis oma meeskonna kohtunike tegevuse protestiks riietusruumi käsutanud Senegali peatreener Pape Thiawile määrati viiemänguline keeld ning suur rahatrahv.

Senegal kohtus 18. jaanuaril toimunud finaalis võõrustaja Marokoga ning mäng kujunes väga kaootiliseks. Probleemid ilmnesid juba enne finaalmängu algust ja see kõik kulmineerus kohtumise lisaminutitel, kui kohtunikud jätsid lugemata Senegali tabamuse ning määrasid seejärel VAR-i kontrolli järel hoopis Marokole penalti.

Selle peale sai Senegali juhendajal mõõt täis ja Thiaw käsutas oma mängijad riietusruumi. Senegallased tulid 17 minuti pärast ikkagi platsile tagasi ja Maroko ei suutnud penaltit realiseerida. Senegal lõi ise lisaaja neljandal minutil värava ning võitis sellega teist korda Aafrika Rahvuste turniiri karika.

Neljapäeval määras Aafrika jalgpalliliit (CAF) Thiawile karistuse: Senegali juhendaja peab jätma vahele koondise järgmised viis kohtumist ning maksma ühtlasi maksma 100 000 USA dollari (enam kui 83 000 eurot) suuruse trahvi.

Kokku jagas CAF finaalis mänginud koondistele trahve enam kui miljoni USA dollari jagu. Lisaks Thiawi trahvile peab Senegali alaliit maksma nii fännide kui meeskonna käitumise eest 300 000 USA dollarit, Maroko alaliit võlgneb CAF-ile kokku 400 000 USA dollarit, millest pool on karistus pallipoiste tegevuse eest. Nimelt üritasid nad vihmasajus peetud finaalis Senegali väravavahi rätikut pätsata.

Nii Senegal kui ka Maroko valmistuvad nüüd suvel toimuvateks maailmameistrivõistlusteks, aga CAF-i määratud keelud sellele turniirile ei kehti.