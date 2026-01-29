Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

Tänavu pälvisid Vabariigi Valitsuse otsusel riikliku spordi elutööpreemia korvpallitreener Üllar Kerde ning maleajakirjanik ja -treener Merike Rõtova.

Merike Rõtova pälvis tunnustust Eesti male arengu kujundamise eest nii sportliku tegevuse, õpetamise, ajakirjanduse kui ka maleajaloo talletamise kaudu.

Üllar Kerdet premeeriti silmapaistva panuse eest Eesti korvpalli arengusse. Kummagi spordi elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.

Riiklikke spordi aastapreemiaid anti välja kuus. Preemia määramisel arvestati sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse.

Niina Petrõkina naiste üksiksõidus kuldmedali võitmise eest iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel.

Svetlana Varnavskaja eduka treeneritöö eest iluuisutaja Niina Petrõkina treenimisel.

Ralf Tribuntsov kuldmedali võitmise eest ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel.

Tanel Visnap ja Tiina Torop – Tanel Visnap võitis kurtide kergejõustiku olümpiamängudel kuldmedali kaugushüppes, 100 meetri jooksus ning 200 meetri jooksus; Tiina Torop on Tanel Visnapi treener.

Eneli Jefimova kahe kuldmedali võitmise eest ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel.

Katrina Lehis hõbemedali võitmise eest nii vehklemise Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel.

Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, ühise kandidatuuri puhul läheb preemiasumma jagamisele.

Preemiad antakse üle 18. veebruaril rüütelkonna hoones koos riiklike teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.