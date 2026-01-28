X!

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

Korvpall
Paulius Motiejunas
Paulius Motiejunas Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PRESSE SPORTS
Korvpall

Muutuste tuules Euroopa tugevaim korvpalliliiga on loobumas senise tegevjuhi Paulius Motiejunase teenetest ja peaks talle asendaja valima juba sel nädalal.

Euroliiga sõlmis Motiejunasega 2024. aastal nelja aasta pikkuse lepingu, kuid see kokkulepe andis võimaluse kahe aasta pärast koostöö siiski lõpetada. Veebiportaali BasketNews andmetel on mitu kuud kestnud otsingutel järel alles jäänud kaks mantlipärijakandidaati: Chus Bueno ja Michael Ilgner.

Praegune ajastus tegevjuhi vahetamiseks langeb kokku Euroliiga litsentseerimistsükliga, kus Euroliiga osanikklubid sõlmivad liigaga uue kümne aasta pikkuse lepingu. Liiga plaanib ka muudatusi formaadis, laieneda 24 klubini ja alustada tähtede mängu traditsiooni.

2023. aastast Euroliigat juhtinud Motiejunas on alles kolmas selle positsiooni täitja. Aastatel 2022-2023 oli liiga tegevjuht Marshall Glickman, aga eelnevalt koguni 22 aastat Jordi Bertomeu.

Motiejunase ametiaja jooksul laienes Euroliiga 20 klubini ja sisenes ka Lähis-Ida turule: mullu mängiti finaalturniir Abu Dhabis ja tänavusel hooajal liitus liigaga Dubai klubi.

Viimastel aastatel on Euroliiga ka tõsise surve all, kuna rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) soovib koostöös NBA-ga teha alternatiivse Euroopa klubisarja, mis peaks kujunema kontinendi kõige esinduslikumaks.

Toimetaja: Siim Boikov

