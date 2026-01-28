X!

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

Rafael Louzan Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Kuigi 2030. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri finaalmängu toimumispaik pole veel selge, on Hispaania alaliit veendunud, et korraldusõiguse saavad nemad.

2030. aasta MM-finaalturniiri korraldavad Hispaania, Portugal ja Maroko, kes peavad omavahel ära jagama 104 mängu korraldusõiguse. Tänavu suvel kolmes riigis toimuval finaalturniiril võõrustab USA 78 ning Kanada ja Mehhiko mõlemad 13 kohtumist.

Maroko sooviks MM-finaali võõrustada Casablancasse kerkival uuel Grand Stade Hassan II staadionil, mis hakkab valmides mahutama 115 000 inimest. Riigi uus esistaadion meenutab välimuselt traditsioonilist Maroko telki ning seda hakkab teenindama kiirrong: Maroko investeerib taristu uuendamisse MM-i eel ligi kümme miljardit dollarit.

Vaatamata sellele on Hispaania jalgpalliliidu president Rafael Louzan veendunud, et MM-finaali seal ei toimu. "Hispaania on pikkade aastate jooksul tõestanud oma võimekust korraldada suuri võistluseid. Hispaania on 2030. aasta MM-i juhtfiguur ja maailmameistrivõistluste finaal mängitakse siin," ütles Louzan nädala alguses Madridis toimunud pressiüritusel.

Maroko võõrustas äsja Aafrika Rahvuste karikaturniiri ning kuigi korralduse tehnilise küljega jäädi rahule, oli ka selgeid vajakajäämisi. Võitja Senegal kritiseeris Maroko lähenemist mängijate turvalisusele, kaootilise finaali lõpuminutitel loobiti väljakule esemeid ning Maroko võttis hiljem vahi alla 18 Senegali fänni.

"Marokos toimuvad praegu põhjalikud muutused, kerkivad hiilgavad staadionid. Peame tunnustama seda, mida tehakse hästi. Aga Aafrika Rahvuste karikaturniiril nägime stseene, mis kahjustavad jalgpalli mainet," kommenteeris veidi enam kui aasta ametis olnud Louzan.

Reuters küsis kommentaari nii FIFA-lt kui Maroko ja Portugali jalgpalliliitudelt, ent ei saanud vastust. Eelmisel aastal ütles FIFA, et 2030. aasta MM-finaali korraldajat on veel vara valida, sest algava finaalturniiri kullamatši võõrustaja selgus kaks aastat enne turniiri algust.

Toimetaja: Anders Nõmm

