13 MM-il osalevat riiki moodustasid UEFA presidendi sõnavõtu peale ühisrinde

Hiljuti kuulutas Euroopa jalgpalliorganisatsiooni juht Ceferin, et rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) tegi vea, kui suurendas MM-finaalturniiril osalevate koondiste arvu varasema 32 pealt 48 peale. Tema väitel muudab uus formaat mitmed kohtumised täiesti ebahuvitavaks. Selle sõnavõtu peale said pahaseks 13 riiki, kelle alaliidud teatasid, et nad väärivad austust ega nõustu selle kriitikaga, vahendab Soccernet.ee.

Avaldusele kirjutasid alla Roheneemesaarte, Curacao, Usbekistani, Kongo DV, Haiti, Alžeeria, Tuneesia, Maroko, Egiptuse, Ghana, Senegali, Elevandiluuranniku ja Lõuna-Aafrika Vabariigi alaliidud. Teate vahendusel öeldakse, et nende jaoks ei eksisteeri mitte ühtegi tähtsusetut MM-mängu ning et Ceferini kommentaarid valmistavad sügavat pettumust ega tunnusta mängijate, treenerite, klubide ning jalgpallijuhtide pingutusi ja ohverdusi.

"Iga riik, kes kvalifitseerub, väärib austust. Roheneemesaarte, Curacao ja Usbekistani jaoks tähendab MM-ile jõudmine ajaloolist saavutust ja mitmete põlvkondade ühise unistuse täitumist," seisab avalduses. "Selliste riikide nagu Kongo DV ja Haiti jaoks kannab maailma suurimale vutipeole naasmine pärast pikka eemalolekut erilist tähendust. Miljonid toetajad on seda hetke oodanud aastaid, mõnel juhul isegi aastakümneid."

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