EADSE ja Peaasi panid seljad kokku, et aidata väärkohtlemise ohvriks langenud sportlasi

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) ja vaimse tervise edendamisega tegelev organisatsioon Peaasi.ee alustavad koostööd, mille eesmärk on pakkuda kriisi sattunud sportlastele professionaalset psühholoogilist abi.

Kui EADSE poole pöördunud sportlase juhtum viitab vajadusele professionaalse psühholoogilise toe järele, saab EADSE alates veebruarist suunata sportlase Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistide juurde.

"EADSE-ni jõuavad juhtumid, kus sportlane või spordiga seotud isik on kokku puutunud spordis esineva väärkohtlemise, ebaõiglase kohtlemise või tõsiste konfliktidega, mis võivad mõjutada inimese vaimset heaolu, turvatunnet ja üleüldist toimetulekut. Sellistes olukordades on oluline kiiresti kättesaadav psühholoogiline tugi. Koostöös Peaasi.ee-ga saab EADSE vajaduse korral suunata kannatanu viie tööpäeva jooksul psühholoogi vastuvõtule," rääkis EADSE-i juhatuse liige Kaido Kaljulaid.

Koostöö Peaasi.ee-ga aitab tagada, et sportlased ei jää keerulistes olukordades üksi ning saavad õigeaegset ja usaldusväärset vaimse tervise tuge.

"Rasketel hetkedel on kõige olulisem mitte jääda oma murega üksi. Iga inimene ja iga kriis on isemoodi, seetõttu lähtume nõustamisel sportlase vajadustest ja emotsionaalsest seisundist. Kohandame oma abi samm-sammult nii, et see pakuks just sel hetkel kõige vajalikumat kergendust ja tuge," selgitas psühholoog Mark Kristohver Emmerich, kes on spetsialiseerunud spordi- ja soorituspsühholoogiale.

EADSE eesmärk on edendada ausat, eetilist ja turvalist sporti ning liikumisharrastust, toetades spordivaldkonnas tegutsejaid nii teadlikkuse tõstmise, nõustamise kui ka juhtumipõhise sekkumise kaudu. Koostöös ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste partneritega kujundab EADSE eeskujulikku spordikultuuri Eestis ja laiemalt.

Peaasi.ee on asutatud 2009. a eesmärgiga pakkuda ühiskonnale läbimõeldud ja teaduspõhist tuge vaimse tervisega tegelemisel, et jõuda olukorrani, kus kogu Eesti väärtustab vaimset tervist ja kannab selle eest hoolt. Peaasi.ee tegutseb sotsiaalse ettevõttena, mis tähendab, et koolituste ja teenuste tulu suunatakse sajaprotsendiliselt Eesti inimeste vaimse tervise toetuseks.