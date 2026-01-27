X!

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

Kergejõustik
Brigid Kosgei.
Brigid Kosgei. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Endine naiste maratoni maailmarekordiomanik Brigid Kosgei ja veel neli Keenia maratoonarit võistlevad edaspidi Türgi lipu all.

Prantsuse uudisteagentuuri AFP sõnul otsustasid kõik viis maratoonarit kodakondsust vahetada, et pääseda võistlema 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängudele.

Maratoonarid alustasid protsessi juba 2024. aastal, sest olümpiaharta nõuab, et sportlane peab pärast oma viimast võistlust senise riigi eest ootama vähemalt kolm aastat, et võistelda teise riigi lipu all.

"Jah, see vastab tõele, vahetasin oma kodakondsust. See oli minu enda otsus ja olen õnnelik, et saan nüüd Los Angeleses Türgi lipu all võistelda," kommenteeris 31-aastane Kosgei.

Kosgei püstitas 2019. aastal Chicagos maailmarekordi 2:14.04, mis püsis kuni 2023. aasta sügiseni, mil etiooplanna Tigst Assefa alistas 2:12. Kosgei on ühtlasi Tokyo olümpiamängude hõbemedalist ning võitnud lisaks Chicago maratonile ka Londoni ja Tokyo maratonid.

Peale Kosgei said Türgi esindajateks ka Ronald Kwemoi, Catherine Amanang'ole, Brian Kibor ja Nelvin Jepkemboi. Nelikust tuntuim on 30-aastane Kwemoi, kes pälvis Pariisi olümpial hõbemedali.

Keenia Kergejõustikuliit saatis kõnealused sportlased ära heade soovidega. "Need maratoonarid on valinud Türgi ning Türgi on nad vastu võtnud. Keenias on väga palju tipptasemel jooksjaid ja me ei saa neid kõiki enda juures hoida. Need, kes otsivad võimalusi teiste riikide eest võistelda, võivad seda muretult teha. Lõppude lõpuks panustavad nad ikkagi meie riiki," ütles Keenia Kergejõustikuliidu täitevkomitee liige Barnaba Korir.

Toimetaja: Henrik Laever

