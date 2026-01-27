X!

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi?

Varia
{{1769493900000 | amCalendar}}
Foto: ERR
Varia

Anu Säärits, Ivar Lepik ja Johannes Vedru kogunesid "Võimlasse", et vaadata üle Eesti olümpiakoondise seis ning autoralli MM-sarja hooaja avaetapi tulemused.

Eesti Olümpiakomitee kinnitas koondise Milano-Cortina talimängudeks. Olümpiale sõidab 32 sportlast. Millist infot andis asjade seisu kohta lõppenud nädal? Jätkus ka "olümpiatermomeetri" rubriik.

Autoralli MM-sari algas Monte Carlos Oliver Solbergi triumfiga. Kuulajatelt küsiti, kas ralli maailmameistrivõistlused pakuvad huvi ka ilma Ott Tänaku kaasalöömiseta.

Juttu oli veel Austraalia lahtistest tennisemeistrivõistlustest, samuti kodusest maadluselust.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

viimased uudised

11:58

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

11:37

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

10:19

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

08:32

Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

26.01

Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

26.01

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19.01

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

26.01

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo