KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi?
Anu Säärits, Ivar Lepik ja Johannes Vedru kogunesid "Võimlasse", et vaadata üle Eesti olümpiakoondise seis ning autoralli MM-sarja hooaja avaetapi tulemused.
Eesti Olümpiakomitee kinnitas koondise Milano-Cortina talimängudeks. Olümpiale sõidab 32 sportlast. Millist infot andis asjade seisu kohta lõppenud nädal? Jätkus ka "olümpiatermomeetri" rubriik.
Autoralli MM-sari algas Monte Carlos Oliver Solbergi triumfiga. Kuulajatelt küsiti, kas ralli maailmameistrivõistlused pakuvad huvi ka ilma Ott Tänaku kaasalöömiseta.
Juttu oli veel Austraalia lahtistest tennisemeistrivõistlustest, samuti kodusest maadluselust.
Toimetaja: ERR Sport