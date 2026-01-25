X!

Krahv teenis Bulgaarias tavarajal MK-karjääri parima koha

Eesti suusaorienteerumise koondis Bulgaaria MK-etapil
Bulgaarias Batakis toimunud suusaorienteerumise MK-sarja esimene etapp lõppes pühapäeval ühisstardist tavarajaga. Rasketes oludes peetud võistlusel olid eestlastest parimad Doris Kudre ja Chris Marcus Krahv, kellest viimane saavutas ühtlasi ka oma karjääri parima MK-tulemuse.

1800 meetri kõrgusel merepinnast toimunud võistlust saatsid pühapäeval udused ja aeglased olud. Sportlased läbisid ühisstardist sõidus kolm hajutustega ringi. Meeste 27,5 km pikkusel ja 490 tõusumeetriga rajal küündis võitja aeg kahe tunnini. Oma elu teise MK-etapi võidu teenis šveitslane Nicola Müller ajaga 2:00.10, püsides kogu võistluse vältel esikolmikus. Nelja sekundiga kaotas talle norralane Jörgen Baklid ning seitsme sekundiga bulgaarlane Stanimir Belomazhev.

Eestlastest oli kiireim Chris Marcus Krahv, kes saavutas 26. koha (+10.32). Varasemalt oli tema karjääri parimaks MK tulemuseks 30. koht, mille ta saavutas 2024. aastal Haanjas. 

Käesoleval talvel murdmaasuusatamise täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Krahvi sõnul võib ta võistlusega rahule jääda. "Enesetunde poolest oli täna kõige parem päev Bulgaarias toimunud kolmest võistlusest, aga lõpus läks ikka päris raskeks. Esimesel ringil tegin väikse orienteerumisvea, aga üldjoontes võin võistlusega rahule jääda." Olle Ilmar Jaama saavutas 35. koha (+18.57). 

Naiste 21 km pikkuse ja 370 tõusumeetriga raja võitis ülekaalukalt rootslanna Magdalena Olsson ajaga 1:33.35. Talle järgnesid soomlanna Amanda Yli-Futka (+2.51) ja norralanna Anna Ulvensoen (+3.31). Eestlastest oli kolmandat võistluspäeva järjest parim Doris Kudre, saavutades 24. koha (+13.14). Kudre sõnul oli pühapäeval huvitav, kuid väga raske rada. "Pingutasin lõpuni ja ei andnud alla. Korralik tavarada."

Epp Paalberg saavutas 27. koha (+14.39). Paalbergi sõnul pakkus udune ühisstart orienteerumistehniliselt huvitava, kuid keerulise sõidu: "kuigi viimasel ringil kaotasin palju aega ja kohti vale teevalikuga, võtan ma kaasa positiivse tunde, sest jaksasin sõita. Aitäh ka treeneritele heade suuskade eest." Liis-Marii Kaso tulemust kirja ei saanud.

Toimetaja: Anders Nõmm

