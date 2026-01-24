Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

Viljandi võõrustas maadluse Eesti meistrivõistlusi üle mõne aja. Meie nimekamad olid kohal ja ei lasknud konkurentidel ennast üllatada.

Eesti parim naismaadleja Viktoria Vesso võitis naistemaadluse kehakaalu kuni 62 kilogrammi finaalis 10:0 paremusega Kärol Tamsonit. Võidu vormistamiseks oli tarvis kahte minutit.

Raske perioodi ehk põlvemure ületanud Vesso soovib sel hooajal arendada nii maadlustehnikat kui vastupidavust. "Kahjuks eelmisel aastal oli mul vigastus. Ma õppisin palju sellest. Ma ei istunud niisama. Arendasime siis tehnikat palju. Kasvasin vaimselt. Ja ma arvan, et suuremas pildis võis olla see vajalik," sõnas Vesso.

Suurepärase eelmise aasta selja taha jätnud Richard Karelson alistas Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu kuni 97 kilogrammi finaalis veidi vähem kui kolme minutiga 8:0 18-aastase Marcus-Evert Uhtjärve.

Karelson soovib sel aastal mitmekesistada oma partermaadlust. "Enesetunne mul ei olnud ka kõige parem. Teisipäeval jäin haigeks ja olin üldse kahevahel, kas ma üldse võistlen. Aga tulin, võistlesin ja tahtsin võimalikult kiirelt need matšid ära teha, et koju ravima minna ennast."

40-aastane olümpiahõbe Heiki Nabi pidi Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu finaalis kõvasti pingutama, sest viimasel ajal palju arenenud Eerik Pank osutas korralikku vastupanu. 4:0 võit siiski tuli. Nabi on praegu täiskohaga sportlane ja valmistub EM-iks. Muret teeb aga tervis, täpsemalt õlaprobleem.

"Eelmisel nädalal olid soomlased meil Eestis. Ja seal ma tegin natuke liiga õlale. Enne seda oli väga hea. Aga nüüd on plaanis ikkagi Soome laager. On kokku lepitud ka Soomes juba väike õlatohter, kes vaatab ka üle selle korraks. Ja kindlasti lähen ka Mihkel Mardnaga uuesti konsulteerima. Aga hetkel on ikkagi plaanis laagrid Soomes, laagrid Leedus. Ungaris hiljem," ütles Nabi.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Viljandis pühapäeval õpilaste ehk U-15 vanuseklassiga.