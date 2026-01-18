TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused Sheffieldis lõppevad pühapäeval meelelahutusliku galaga, kus astuvad üles nii kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina kui meeste üksiksõidus viienda koha saanud Aleksandr Selevko. ERR-i spordiportaali ja ETV+ otseülekanne algab kell 17, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.