TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko
Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused Sheffieldis lõppevad pühapäeval meelelahutusliku galaga, kus astuvad üles nii kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina kui meeste üksiksõidus viienda koha saanud Aleksandr Selevko. ERR-i spordiportaali ja ETV+ otseülekanne algab kell 17, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.
Traditsiooniliselt tulevad jääle kõik Sheffieldis medali võitnud üksiksõitjad, jäätantsijad, paarissõidu paarid, eredamate show-kavadega Euroopa tippuisutajad ning kohalikud juuniorid.
Kutse teenis ka meeste üksiksõidus viienda koha saavutanud Aleksandr Selevko, kes esineb gala esimeses pooles neljandana. Petrõkina pääseb jääle 19. esitajana, pärast teda jäävad galat lõpetama meestest kulla võitnud Nika Egadze ning parim jäätantsupaar Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron.
Toimetaja: ERR Sport