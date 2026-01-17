Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu

Samuelssoni jaoks oli tegemist esimese individuaalse võiduga ja neljanda pjedestaalikohaga käimasoleval hooajal. Ta läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning edestas teiseks tulnud MK-sarja liidrit, itaallast Tommaso Giacomeli (1) 17,6 sekundiga.

Kolmanda ja neljanda koha teenisid samuti puhtad sõidud teinud norralane Isak Frey (+34,1) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (+41,2). Viies oli prantslane Eric Perrot (1; +42,2) ja kuues Samuelssoni koondisekaaslane Martin Ponsiluoma (1; +45,8).

Eesti meestest tegi parima esituse Mark-Markos Kehva, kes sai ühe möödalasuga 64. koha (+2.20,8). Viimasena pääses 60 parema sekka ehk pühapäevasesse jälitussõitu rootslane Malte Stefansson (2), kes oli Kehvast kaheksa sekundit kiirem.

Kristo Siimer sai 73. (1; +2.34,0), Rene Zahkna 80. (3; +2.45,4) ja Jakob Kulbin 85. koha (3; +3.06,6).

Enne võistlust:

Eestlased on olnud Ruhpoldingis vinges hoos ning meeste teatenelik saavutas teatesõidus viienda koha. Laupäeval üritavad mehed selle mineku kanda üle ka sprindisõitu.

Mark-Markos Kehva kannab stardinumbrit üheksa ja saab lähte kell 15.34, Rene Zahkna kannab numbrit 67 ja stardib kell 16.03, Kristo Siimer sõidab numbriga 72 ja saab lähte kell 16.06 ning viimasena pääseb rajale numbrit 89 kandev Jakob Kulbin, kelle stardiaeg on kell 16.14.

Eestlastest on sel hooajal parima tulemuse teinud Siimer, kes pälvis Le Grand Bornandis 26. koha. Jälitussõidus jäi ta täpselt samale kohale.

Mehed on pidanud sel MK-hooajal neli sprindisõitu ning Norra ja Itaalia on võidutsenud kahel korral. Tommaso Giacomel on teeninud kaks võitu, Norra võitude eest on hoolitsenud Johan-Olav Botn ja Vetle Sjaastad Christiansen. Botn jätab haiguse tõttu aga Ruhpoldingi etapi vahele.

MK-sarja üldarvestuses on esikohal Giacomel, kes on kogunud 611 punkti. Botn kandis kollast vesti hooaja esimesest sõidust kuni Oberhofi etapini, norralasel on 560 punkti ning talle järgnevad prantslane Eric Perrot (529 p) ning rootslane Sebastian Samuelsson (505 p).

Siimer on 46 punktiga üldarvestuses 44. kohal, Kulbin 29 punktiga 55. kohal, Kehva 14 punktiga 65. kohal ja Zahkna pole tänavu veel punktiarvet avanud.