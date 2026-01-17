Viigipuu: sprindist ei ole väga palju head kaasa võtta

Neljast võistlustulle asunud eestlasest tegi parima esituse Mark-Markos Kehva, kes sai ühe möödalasuga 64. koha (+2.20,8). Pühapäevasesse jälitussõitu oleks viinud kaheksa sekundit kiirem aeg.

"Ülikahju sellest viimasest lasust [püstitiirus]. Väga suur viga, fookus oli lihtsalt läinud. See viimane lask ajas päris marru. Rajal tundsin, et annan kõvasti peale, aga kaotust oli ikkagi natukene liiga palju," rääkis Kehva võistluse järel ERR-ile.

Kristo Siimer ja Rene Zahkna lõpetasid vastavalt 73. (1; +2.34,0) ja 80. positsioonil (3; +2.45,4). Mõlema jaoks jäi laupäevane võistlus viimaseks enne Milano Cortina taliolümpiamänge.

"Ei tea, miks täna nii läks. Sõidurajal liikusin enda arust kiirelt. Esimesel ringil tundus, et Quentin Fillon Maillet ei ole liiga kaugel ees, aga tegelikult oli kaotus suur. Suusk natuke sahises. Ma ei tea, mida sellest järeldada, võib-olla kõigil sahises. Tundsin, et teatevõistluses libises suusk paremini," ütles Siimer.

"Mina Nove Mesto MK-etapile ei lähe, vaid hakkan olümpiaks valmistuma. Minu järgmine start on olümpial," lisas ta.

"Täna jäi hea sõit kaugele," tõdes Zahkna. "Hoidsin esimesel ringil tagasi, et saaks lamades kindla peale nulli lasta. Siin on täielik tuulevaikus. Sellist asja ei olnud, et keegi eksis tuule pärast. Aga lamades tulnud üks trahv tõmbas mu plaanile vee peale. Kui püstitiirus tuli esimene eksimus, siis sain aru, et läheb raskeks ja andsin kiirtuld, aga ei tulnud välja."

"Loomulikult tahaks enne olümpiat, et seis oleks parem. Oli hetki täna, kus tundsin, et jõudu ei saanud taha," jätkas Zahkna. "Mina ei lähe Nove Mestosse. Lähme laagrisse. Tänane näitas, et sõit oli kehva, mitte ainult laskmine. On vaja laagrisse ära kaduda ja ennast kokku võtta."

Koondise treeneri Karel Viigipuu sõnul oleks Eesti nelik aeglasemal rajal paremini õnnestunud. "Väga palju head sellest sõidust kaasa võtta ei ole. Olid mõned head individuaalsed sooritused lasketiirus. Vigadega tuleb tegeleda, võtame siit õppetunnid kaasa. Nüüd sõidame Austriasse laagrisse, kus anname viimase lihvi enne olümpiat."

"Praegu on raske öelda, mis täna juhtus. Näha oli, et rada oli väga kiire. Kui on kiire rada, siis on võimsaid vendi vaja. Lasketiirus said Mark ja Kristo enam-vähem hakkama. Jakobil [Kulbin] olid lasud raskelt üleval. Tõenäoliselt oli asendivõtuga probleeme. Usun, et kui rada ei oleks nii kiire olnud, siis oleks meie meeste lõppkohad paremad olnud," lisas Viigipuu.