Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu

Laskesuusatamine
Johannes Dale-Skjevdal
Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Ruhpoldingis võitis meeste jälitussõidu norralane Johannes Dal-Skjevdal (1; 30.23,9), kes edestas prantslast Eric Perrot'd (3; +4,9) ja rootslast Martin Ponsiluomat (4; +7,5).

28-aastane Dale-Skjevdal tuli seejuures viimasesse tiiru alles kaheksandal kohal, aga tegutses eespool olijatest kiiremini ja täpsemalt ja väljus tiirust Perrot' järel teisel kohal, olles prantslasest 6,8 sekundit taga. Viimase murdmaaosaga püüdis norralane konkurendi kinni ja möödus, saades karjääri neljanda individuaalse MK-etapivõidu.

Esikolmikule järgnesid Fabien Claude (Prantsusmaa; 2; +8,2), Tommaso Giacomel (Itaalia; 5; +8,5), Sebastian Samuelsson (Rootsi; 4; +12,3), Vetle Sjaastad Christiansen (Norra; 1; +13,8) ja Emilien Jacquelin (Prantsusmaa; +4; +14,0).

Neist Samuelsson läks starti sprindi võitjana ja oli esikohakonkurentsis viimase tiiruni, kuhu saabus koos liider Perrot'ga, aga jättis siis kaks viimast märki üles ja see kustutas tema lootused teisele pjedestaalikohale järjest.

Eesti laskesuusatajad jälitussõitu ei pääsenud.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub algaval nädalal Tšehhi talispordikeskuses Nove Mestos.

Enne võistlust

Pühapäevast jälitussõitu alustab esimesena rootslane Sebastian Samuelsson, 18 sekundit hiljem saab lähte itaallane Tommaso Giacomel ning siis norralane Isak Frey (+0,34). Samuelssonist vastavalt 41 ja 42 sekundit hiljem lähevad starti prantslased Quentin Fillon Maillet ja Eric Perrot.

MK-sarja juhib 686 punkti kogunud Giacomel, Samuelssonil on 595 ja Perrot'l 579 punkti. Neljandal kohal on Johan-Olav Botn 560 punktiga.

Eesti meestel läks laupäevane sprindivõistlus aia taha ja neid rajal ei ole. Nove Mesto MK-etapil osaleb olümpiale sõitvast koondisest Mark-Markos Kehva, teised reisivad Austriasse ettevalmistuslaagrisse.

