Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale

Zahkna läbis esimeses vahetuses mõlemad tiirud puhtalt ja andis teate Siimerile üle seitsmendana, 21,4 sekundit liider Prantsusmaast hiljem. Siimer võttis küll kolm varupadrunit, aga tõstis Eesti liidrite hulka neljandaks (+7,6).

Kehva kasutas üht varupadrunit ja andis teate ankrumees Kulbinile üle seitsmendana, täpselt 33 sekundit pärast liider Norrat. Viimases vahetuses võttis Kulbin küll neli varu, aga lõpetas siiski kõrgel kaheksandal kohal.

Võitlus pjedestaalikohtade nimel kujunes äärmiselt tihedaks, sest viis esimest meeskonda pääses viimasest tiirust tulema umbes tosina sekundi sees. Lõpuks oli taas parim Norra (Isak Leknes Frey, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen; 2+7; 1:20.29,1).

Teisena ületas finišijoone Prantsusmaa (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot; 2+9; +2,6) ja kolmandana Rootsi (Jesper Nelin, Malte Stefansson, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson; 0+12; +3,8).

Kolme seast jäid välja Itaalia (1+9; +3,8) ja võõrustaja Saksamaa (0+10; +5,4). Eestit edestasid ka Tšehhi (0+8; +25,5) ja Ameerika Ühendriikide koondis (0+10; +1.49,1).

Enne võistlust

Kokku stardib 22 võistkonda, teiste seas ka Eesti koondis numbri all 9 ning koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin.

Senise hooaja jooksul on peetud kaks meeste teatesõitu: kui Östersundis oli Eesti koondis 11., siis Hochfilzenis õnnestus teenis kõrge kaheksas koht. Täpselt samas koosseisus ja järjestus stardib Eesti ka nüüd.

Mõlemad senised meeste teatesõidud on lõppenud täpselt sama esikolmikuga: esimene Norra, teine Prantsusmaa ja kolmas Rootsi. Norra koondis stardib Oberhofis koosseisus Isak Leknes Frey, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal ja Vetle Sjaastad Christiansen.

Kokku läheb rajale 22 koondist.