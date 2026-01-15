Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

Eesti laskesuusakoondise treenerid Haavard Bogetveit ja Karel Viigipuu tunnistasid, et hoolealuste esitust ei olnud neljapäeval lihtne vaadata. Eesti meeskond Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin lõpetas Ruhpoldingi teatesõidu viiendal kohal, mis on viimase paari aastakümne parim tulemus.

"Täna oli väga hea päev ja olen väga elevil selle üle, mida poisid täna tegid," sõnas Bogetveit ERR-ile. "Esimesed vahetused olid üsna normaalsed. Aga kui nägin, et võitleme tipmiste kohtade pärast, siis pinge kasvas. Ma tahan vaadata videot endast viimases tiirus, sest läksin päris hulluks."

Ka Viigipuu tunnistas, et oli raske. "Kui Jakob läks, siis ma teadsin, et midagi ilusat võib täna tulla ja see ka tuli. Õnneks mängisid meile natuke kaarte kätte ka teised tiimid, kes seal eksisid ja jätsid päris turvalise vahe sisse," sõnas ta.

"Meie kasuks töötas täna strateegia. Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse. Ei läinud nende kõvade poistega kohe alguses kaklema. See oli minu meelest tema puhul väga tark otsus, sest liidrid hakkasid mängima kassi-hiirt ja ootasid järele. Ma arvan, et Jakob sõitis täna väga targalt."

"Kõik poisid - väga super esitus, nelja varuga. Suurepärane lihtsalt, ilus päev," jätkas ta. "Väga paljud soovisid kohe õnne, et väike riik nii ees. Ütlesin, et see on torm enne olümpiat. Aga peame kahe jalaga maa peale jääma ja rahulikult oma asja edasi tegema."