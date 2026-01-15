X!

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

Laskesuusatamine
Foto: ERR
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusakoondise treenerid Haavard Bogetveit ja Karel Viigipuu tunnistasid, et hoolealuste esitust ei olnud neljapäeval lihtne vaadata. Eesti meeskond Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin lõpetas Ruhpoldingi teatesõidu viiendal kohal, mis on viimase paari aastakümne parim tulemus.

"Täna oli väga hea päev ja olen väga elevil selle üle, mida poisid täna tegid," sõnas Bogetveit ERR-ile. "Esimesed vahetused olid üsna normaalsed. Aga kui nägin, et võitleme tipmiste kohtade pärast, siis pinge kasvas. Ma tahan vaadata videot endast viimases tiirus, sest läksin päris hulluks."

Ka Viigipuu tunnistas, et oli raske. "Kui Jakob läks, siis ma teadsin, et midagi ilusat võib täna tulla ja see ka tuli. Õnneks mängisid meile natuke kaarte kätte ka teised tiimid, kes seal eksisid ja jätsid päris turvalise vahe sisse," sõnas ta.

"Meie kasuks töötas täna strateegia. Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse. Ei läinud nende kõvade poistega kohe alguses kaklema. See oli minu meelest tema puhul väga tark otsus, sest liidrid hakkasid mängima kassi-hiirt ja ootasid järele. Ma arvan, et Jakob sõitis täna väga targalt."

"Kõik poisid - väga super esitus, nelja varuga. Suurepärane lihtsalt, ilus päev," jätkas ta. "Väga paljud soovisid kohe õnne, et väike riik nii ees. Ütlesin, et see on torm enne olümpiat. Aga peame kahe jalaga maa peale jääma ja rahulikult oma asja edasi tegema."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

20:19

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

13:44

Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

14.01

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

14.01

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

14.01

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

14.01

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

12.01

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse

sport.err.ee uudised

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

20:19

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

19:39

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

18:44

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

18:15

Eesti teatemeeskond läks juba starti läbivalt hea enesetundega

16:55

Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

16:10

Arsenal võitis liigakarikasarja poolfinaali avamängu

15:47

Liivimaa karikavõitja selgub tänavu Eesti iseseisvuspäeval

15:25

Aafrika jalgpallimeistri selgitavad Maroko ja Senegal

14:49

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

14:10

TÄNA OTSE | EM-i esimesed medalivõitjad selguvad paarissõidus

13:44

Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo