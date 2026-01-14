X!

Botn jääb Ruhpoldingis kõrvaltvaatajaks

Laskesuusatamine
Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Norra laskesuusataja Johan-Olav Botn vajab haigusest paranemiseks rohkem aega ja peab seetõttu sel nädalal Ruhpoldingis toimuva MK-etapi vahele jätma.

Tänavust hooaega suurepäraselt alustanud Botn nimetati Ruhpoldingi etapile sõitnud koosseisu, kuid teisipäeva õhtul teatas ta, et ei ole võistlemiseks siiski piisavalt terve.

"Olin veidi kahevahel, kas startida või mitte, sest minu peamine eesmärk on ikkagi olümpiamängud. Püüan teha kõik endast oleneva, et olla selleks võimalikult hästi valmis," ütles Botn NRK-le.

Jaanuari alguseni üldliidri kollast särki kandnud Botnit asendab Ruhpoldingis Sverre Dahlen Aspenes, kes võistles ka eelmisel nädalal Oberhofis.

Ruhpoldingi MK-etapp algab kolmapäeval naiste teatesõiduga, aga Norra naiskonnal on üks nimekas puuduja. Nimelt jääb võistlusest eemale Ingrid Landmark Tandrevold, kelle käimasolev hooaeg ei ole just kõige paremini kulgenud.

"Tal ei ole enesetunne kõige parem ja seega otsustasime, et ei hakka ühtegi riski võtma. Ta ei ole haige. Lihtsalt enesetunne ei ole kõige parem," selgitas Tandrevoldi puudumist Norra koondise lasketreener Patrick Oberegger.

Norra naiskond võistleb koosseisus Marthe Kraakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten ja Maren Kirkeeide. Otseülekanne naiste teatesõidust algab ERR-i kanalitel kell 15.15.

Toimetaja: Henrik Laever

