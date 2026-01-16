X!

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Ruhpoldingis saavutas Regina Ermits naiste 7,5 km sprindis 13. koha. Jälitussõitu pääses ka Susan Külm.

Mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud Ermits kaotas finišis hooaja teise etapivõidu teeninud Hanna Öbergile 49,4 sekundit. Tema jaoks tähistab see karjääri parimat sprindivõistlust: varem on ta sprindis kaks korda saavutanud 15. koha.

Öbergile kaotas prantslanna Lou Jeanmonnot teisena 7,5 sekundit, kolmandaks tuli itaallanna Lisa Vittozzi (+11,7). Esimesed seitse naist lasid reedel veatult.

Jälitussõitu pääses ka Susan Külm (0+2), kes kaotas Öbergile 1.38,2 ja teenis 42. koha. Johanna Talihärm (1+0; +2.46,8) sai 80. ja oma MK-sarja debüütvõistluse individuaaldistantsil teinud Emma Roberta Rajando (1+1; +4.57,9) 103. koha.

Enne võistlust:

Kokku läheb starti 105 laskesuusajat, nende seas eestlannad Susan Külm (number 3), Regina Ermits (20), Johanna Talihärm (35) ja Emma Roberta Rajando (100).

MK-sarja juhib hetkel prantslanna Lou Jeanmonnot (44), kes on ka sprindiarvestuse üldliider. Talle järgnevad soomlanna Suvi Minkkinen (60) ja norralanna Maren Kirkeeide (62).

Tänavusel hooajal on sõidetud neli sprinti: Östersundis võidutses Minkkinen, Hochfilzenis oli parim Jeanmonnot, Le Grand Bornandis sai esikoha Hanna Öberg ja eelmisel etapil Oberhofis tema õde Elvira Öberg.

Tegemist on ka viimase sprindiga enne Milano Cortina taliolümpiat.

Toimetaja: ERR Sport

