Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha

Laskesuusatamine
Eesti laskesuusameeskond koosseisus Rene Zahkna (vasakult), Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin
Eesti laskesuusameeskond koosseisus Rene Zahkna (vasakult), Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusatamise teatemeeskond (Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin) tuli Ruhpoldingi MK-etapil viiendaks ehk kordas kõigi aegade parimat tulemust.

Zahkna kasutas esimeses vahetuses kaht ja Siimer seejärel üht varupadrunit. Kehva piirdus samuti ühe varupadruniga ja Kulbin tabas kõik märgid. Eesti püsis kogu aeg liidrite hulgas, aga lõpus ei suutnud Kulbin paremate tempot hoida.

Teatesõidu võitis Prantsusmaa (Fabian Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot (1+4; 1:08.58,1), kellele järgnesid Norra (Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Lägreid, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen; 0+7; +6,2) ja Saksamaa (Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel, Philipp Nawrath; 0+5; +7,9).

Eesti koondise ees lõpetas veel Rootsi nelik eesotsas ankrumees Sebastian Samuelssoniga (0+7; +24,0). Kulbin lõpetas võistluse täpselt 38 sekundit pärast võitjat ja 24,9 sekundit enne kuuendaks tulnud Tšehhit (0+12).

Enne võistlust

Kõigis kolmes sel hooajal toimunud meeste teatesõidus on kordunud sama muster: nii Östersundis, Hochfilzenis kui Oberhofis on esikoha teeninud Norra, kellele on järgnenud Prantsusmaa ja kolmandana Rootsi.

Kõigis kolmes sõidus on norralastele ankrumehena võidu toonud Vetle Sjaastad Christiansen, kes on ka ainsana olnud kõigi sõitude koosseisus. Ruhpoldingis sõidab norralaste esimest vahetust Johannes Dale-Skjevdal, seejärel lähevad rajale Sturla Holm Lägreid ja Martin Uldal.

Eesti teateneliku koosseis (Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva, Jakob Kulbin) on sel hooajal aga olnud muutumatu ning tasuks on tulnud kaks järjestikust kaheksandat kohta. Sealjuures oldi Oberhofis kahe tiiru järel liidrite seas ning Kehva saatis Kulbini viimasena rajale vaid 33 sekundit pärast esikohal olnud Norrat.

